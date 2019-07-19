Копа Судамерикана 2019

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Аргентинос Хуниорс
0:1
Второй тайм: 90+'
Колон
0'
0:1
70' Гол
Cristian Bernardi
90'+3
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
13
Enzo
Ybanez
7
Victorio
Gabriel
Ramis
17
Franco
Moyano
20
Вера
Фаусто
27
Ауче
Габриэль
25
Бобадилья
Рауль
18
Martin
Santiago
Silva
I
1
Леонардо
Буриан
19
Alex
Vigo
6
Emanuel
Olivera
2
Lucas
Acevedo
13
Gonzalo
Escobar
23
Cristian
Bernardi
5
Фрицлер
Матиас
18
Rodrigo
Aliendro
28
Эстигаррибия
Марсело
10
Luis
Miguel
Rodriguez
7
Nicolas
Leguizamon
Аргентинос Хуниорс
Колон

Ход матча

64'
Damian Batallini
Бобадилья Рауль
 
70'
0:1
Cristian Bernardi
73'
 
Guillermo Luis Ortiz
Alex Vigo
77'
Francis Mac Allister
Вера Фаусто
 
77'
 
Чанкалай Томас
Nicolas Leguizamon
84'
Монтеро Фаусто
Victorio Gabriel Ramis
 
85'
 
Селис Гильермо
Эстигаррибия Марсело

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима
Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс
Колон Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо
Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 8
Колон: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 9
Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Суперлига Колон 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера
Колон 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера Б Аргентинос Хуниорс 0:2 Колон Примера Б Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Колон Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Колон Примера Колон 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Колон Примера А Колон 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 3:0 Колон Примера А Аргентинос Хуниорс 3:1 Колон Примера А Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Колон Примера А Колон 5:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
1/8 финала
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
0 Колон
1 Аргентинос Хуниорс
0 Сулия
0 Спортинг Кристал
0 Пеньяроль
0 Флуминенсе
0 Ботафого Рибейрао
0 Атлетико Минейро
0 Индепендьенте
0 Универсидад Католика Сантьяго
0 Коринтианс
0 Монтевидео Уондерерс
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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