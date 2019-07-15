Кубок Африканских Наций 2019
Сенегал
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Стадион: Каир Интернейшнл
Алжир
Предыдущие игры
Сенегал Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сенегал 1:0 Тунис Сенегал 1:0 Бенин Уганда 0:1 Сенегал Кения 0:3 Сенегал
Сенегал 0:1 Алжир Сенегал 2:0 Танзания Нигерия 0:1 Сенегал Сенегал 2:1 Мали Сенегал 2:0 Мадагаскар Экваториальная Гвинея 0:1 Сенегал Судан 0:1 Сенегал Сенегал 3:0 Судан Мадагаскар 2:2 Сенегал Сенегал 0:1 Колумбия Япония 2:2 Сенегал Польша 1:2 Сенегал Южная Корея 0:2 Сенегал Хорватия 2:1 Сенегал Люксембург 0:0 Сенегал Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал
Алжир Последние 20 матчей: +13 =3 -4Алжир 2:1 Нигерия Кот-д'Ивуар 1:1 Алжир Алжир 3:0 Гвинея Танзания 0:3 Алжир
Последние игры между собой
Сенегал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Алжир: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Сенегал
0 Алжир
Сенегал
56.8% (42)
Ничья
17.6% (13)
Алжир
25.7% (19)
2:1 Сенегал
29.7% (22)
1:0 Сенегал
17.6% (13)
1:1 Ничья
14.9% (11)
1:2 Алжир
10.8% (8)
0:1 Алжир
9.5% (7)
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