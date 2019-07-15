Кубок Африканских Наций 2019

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Сенегал
 
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Стадион:
Алжир

Предыдущие игры

Сенегал Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сенегал 1:0 Тунис Сенегал 1:0 Бенин Уганда 0:1 Сенегал Кения 0:3 Сенегал
Сенегал 0:1 Алжир Сенегал 2:0 Танзания Нигерия 0:1 Сенегал Сенегал 2:1 Мали Сенегал 2:0 Мадагаскар Экваториальная Гвинея 0:1 Сенегал Судан 0:1 Сенегал Сенегал 3:0 Судан Мадагаскар 2:2 Сенегал Сенегал 0:1 Колумбия Япония 2:2 Сенегал Польша 1:2 Сенегал Южная Корея 0:2 Сенегал Хорватия 2:1 Сенегал Люксембург 0:0 Сенегал Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал
Алжир Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Алжир 2:1 Нигерия Кот-д'Ивуар 1:1 Алжир Алжир 3:0 Гвинея Танзания 0:3 Алжир
Сенегал 0:1 Алжир Алжир 2:0 Кения Алжир 3:2 Мали Алжир 1:1 Бурунди Алжир 1:0 Тунис Алжир 1:1 Гамбия Катар 0:1 Алжир Того 1:4 Алжир Бенин 1:0 Алжир Алжир 2:0 Бенин Гамбия 1:1 Алжир Португалия 3:0 Алжир Алжир 2:3 Кабо-Верде Иран 2:1 Алжир Алжир 4:1 Танзания Алжир 3:0 ЦАР

Последние игры между собой

Сенегал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Алжир: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Сенегал 0:1 Алжир Кубок Африканских Наций Сенегал 2:2 Алжир Кубок Африканских Наций Алжир 1:0 Сенегал Товарищеские матчи Сенегал 0:2 Алжир Кубок Африканских Наций
Алжир 3:2 Сенегал Чемпионат Мира Сенегал 1:0 Алжир ЧМ-2010
1/8 финала
0 Уганда
1 Сенегал
2 Марокко
5 Бенин
6 Мадагаскар
4 ДР Конго
5 Гана
6 Тунис
0 Мали
1 Кот-д'Ивуар
3 Алжир
0 Гвинея
3 Нигерия
2 Камерун
0 Египет
1 ЮАР
1/4 финала
1 Сенегал
0 Бенин
0 Мадагаскар
3 Тунис
4 Кот-д'Ивуар
5 Алжир
2 Нигерия
1 ЮАР
1/2 финала
1 Сенегал
0 Тунис
2 Алжир
1 Нигерия
Финал
0 Сенегал
0 Алжир
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Алжир

    До начала игры, которая состоится 19.07.2019, осталось 2 дня 17 часов 56 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сенегал - Алжир
    Сенегал
    56.8% (42)
    Ничья
    17.6% (13)
    Алжир
    25.7% (19)
    2:1 Сенегал
    29.7% (22)
    1:0 Сенегал
    17.6% (13)
    1:1 Ничья
    14.9% (11)
    1:2 Алжир
    10.8% (8)
    0:1 Алжир
    9.5% (7)
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