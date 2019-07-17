Боруссия Д
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Ливерпуль
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6Швайнберг 0:10 Боруссия Д Боруссия М 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Фортуна Вердер 2:2 Боруссия Д
Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Фрайбург 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Майнц Бавария 5:0 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Герта 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Штуттгарт Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Аугсбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Байер Л Нюрнберг 0:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 3:3 Вердер Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 5:1 Ганновер 96
Ливерпуль Последние 20 матчей: +16 =1 -3Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон
Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Боруссия Д
15.5% (11)
Ничья
33.8% (24)
Ливерпуль
50.7% (36)
1:2 Ливерпуль
35.2% (25)
1:1 Ничья
18.3% (13)
2:2 Ничья
14.1% (10)
2:1 Боруссия Д
12.7% (9)
2:3 Ливерпуль
4.2% (3)
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