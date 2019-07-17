Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Чертаново

Предыдущие игры

Факел Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Факел 0:0 Чайка Факел 0:1 Торпедо Москва Факел 0:0 Томь Луч 1:0 Факел
Факел 1:1 Чертаново Тамбов 0:0 Факел Факел 1:1 Тюмень Мордовия 1:1 Факел Факел 1:3 СКА-Хабаровск Краснодар-2 1:2 Факел Факел 0:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Факел Факел 1:1 Балтика Зенит-2 1:0 Факел Факел 0:0 Ротор Химки 1:1 Факел Рига 2:2 Факел Краснодар-2 0:1 Факел Факел 2:1 Левадия Факел 0:2 Авангард Курск
Чертаново Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Чертаново 2:1 Енисей Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново
Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник Тюмень 1:1 Чертаново

Последние игры между собой

Факел: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Факел 1:1 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 2:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 0:1 Факел Кубок ФНЛ - Плей-офф Чертаново 2:4 Факел Второй дивизион
Факел 3:0 Чертаново Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Ротор Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Томь Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Торпедо Москва Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Чертаново Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Шинник Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Спартак-2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Нефтехимик Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Енисей Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Армавир Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Луч Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12. Факел Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Чайка Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Нижний Новгород Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Краснодар-2 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Мордовия Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Текстильщик Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Балтика Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Авангард Курск Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Чертаново

    До начала игры, которая состоится 20.07.2019, осталось 2 дня 16 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Факел - Чертаново
    Факел
    42.9% (27)
    Ничья
    27% (17)
    Чертаново
    30.2% (19)
    1:1 Ничья
    20.6% (13)
    1:0 Факел
    20.6% (13)
    0:1 Чертаново
    15.9% (10)
    2:1 Факел
    14.3% (9)
    1:2 Чертаново
    7.9% (5)
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