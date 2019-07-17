Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Факел Последние 20 матчей: +3 =10 -7Факел 0:0 Чайка Факел 0:1 Торпедо Москва Факел 0:0 Томь Луч 1:0 Факел
Факел 1:1 Чертаново Тамбов 0:0 Факел Факел 1:1 Тюмень Мордовия 1:1 Факел Факел 1:3 СКА-Хабаровск Краснодар-2 1:2 Факел Факел 0:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Факел Факел 1:1 Балтика Зенит-2 1:0 Факел Факел 0:0 Ротор Химки 1:1 Факел Рига 2:2 Факел Краснодар-2 0:1 Факел Факел 2:1 Левадия Факел 0:2 Авангард Курск
Чертаново Последние 20 матчей: +9 =6 -5Чертаново 2:1 Енисей Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново
Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник Тюмень 1:1 Чертаново
Последние игры между собой
Факел: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Ротор
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Томь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Чертаново
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Шинник
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Енисей
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Армавир
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Луч
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Чайка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Мордовия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Авангард Курск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Факел
42.9% (27)
Ничья
27% (17)
Чертаново
30.2% (19)
1:1 Ничья
20.6% (13)
1:0 Факел
20.6% (13)
0:1 Чертаново
15.9% (10)
2:1 Факел
14.3% (9)
1:2 Чертаново
7.9% (5)
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