Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Крылья Советов
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук
Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Арсенал Тула 1:1 Ред Булл Зальцбург Арсенал Тула 0:0 Пршибрам Ваккер Инсбрук 1:3 Арсенал Тула
Арсенал Тула 0:0 Луч Арсенал Тула 0:4 Авангард Курск Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:3 Краснодар Арсенал Тула 2:2 Урал Анжи 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Оренбург 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Уфа 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Урал Рубин 0:0 Арсенал Тула Урал 1:0 Арсенал Тула Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:0 Енисей Ростов 0:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ахмат Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ростов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Урал Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Рубин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Тамбов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Арсенал Тула

    До начала игры, которая состоится 20.07.2019, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Крылья Советов - Арсенал Тула
    Крылья Советов
    52.4% (33)
    Ничья
    41.3% (26)
    Арсенал Тула
    6.3% (4)
    1:1 Ничья
    31.7% (20)
    2:1 Крылья Советов
    23.8% (15)
    1:0 Крылья Советов
    22.2% (14)
    2:0 Крылья Советов
    4.8% (3)
    1:2 Арсенал Тула
    4.8% (3)
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