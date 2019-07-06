Россия: Премьер-лига 2019-2020
Крылья Советов
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Стадион: Самара Арена
Арсенал Тула
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =1 -12Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук
Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =10 -3Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Арсенал Тула 1:1 Ред Булл Зальцбург Арсенал Тула 0:0 Пршибрам Ваккер Инсбрук 1:3 Арсенал Тула
Арсенал Тула 0:0 Луч Арсенал Тула 0:4 Авангард Курск Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:3 Краснодар Арсенал Тула 2:2 Урал Анжи 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Оренбург 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Уфа 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Урал Рубин 0:0 Арсенал Тула Урал 1:0 Арсенал Тула Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:0 Енисей Ростов 0:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Урал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Крылья Советов
52.4% (33)
Ничья
41.3% (26)
Арсенал Тула
6.3% (4)
1:1 Ничья
31.7% (20)
2:1 Крылья Советов
23.8% (15)
1:0 Крылья Советов
22.2% (14)
2:0 Крылья Советов
4.8% (3)
1:2 Арсенал Тула
4.8% (3)
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