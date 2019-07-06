Россия: Премьер-лига 2019-2020

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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Оренбург

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва
Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия
Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Оренбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Премьер-лига Оренбург 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Оренбург Премьер-лига Оренбург 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ахмат Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ростов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Урал Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Рубин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Тамбов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 20.07.2019, осталось 2 дня 18 часов 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Оренбург
    ЦСКА Москва
    93.7% (59)
    Ничья
    3.2% (2)
    Оренбург
    3.2% (2)
    2:0 ЦСКА Москва
    46% (29)
    2:1 ЦСКА Москва
    25.4% (16)
    1:0 ЦСКА Москва
    14.3% (9)
    0:1 Оренбург
    3.2% (2)
    3:1 ЦСКА Москва
    3.2% (2)
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