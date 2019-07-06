Россия: Премьер-лига 2019-2020
ЦСКА Москва
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Стадион: ВЭБ Арена
Оренбург
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва
Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия
Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Оренбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Урал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
ЦСКА Москва
93.7% (59)
Ничья
3.2% (2)
Оренбург
3.2% (2)
2:0 ЦСКА Москва
46% (29)
2:1 ЦСКА Москва
25.4% (16)
1:0 ЦСКА Москва
14.3% (9)
0:1 Оренбург
3.2% (2)
3:1 ЦСКА Москва
3.2% (2)
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