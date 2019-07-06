Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Сочи
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи
Сочи 2:0 Луч Спартак-2 1:1 Сочи Сочи 0:0 Шинник Авангард Курск 2:1 Сочи Сибирь 0:1 Сочи Сочи 3:1 Томь Луч 0:1 Сочи Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Сочи Сочи 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Сочи Енисей 3:3 Сочи
Зенит Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит
Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа
Команда И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ахмат Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ростов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Урал Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Рубин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Тамбов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Зенит

    До начала игры, которая состоится 21.07.2019, осталось 2 дня 20 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Сочи - Зенит
    Сочи
    1.3% (1)
    Ничья
    10% (8)
    Зенит
    88.8% (71)
    1:2 Зенит
    31.3% (25)
    0:2 Зенит
    30% (24)
    1:3 Зенит
    12.5% (10)
    0:1 Зенит
    10% (8)
    1:1 Ничья
    6.3% (5)
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