Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +12 =5 -3Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи
Зенит Последние 20 матчей: +13 =3 -4Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит
Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Урал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Сочи
1.3% (1)
Ничья
10% (8)
Зенит
88.8% (71)
1:2 Зенит
31.3% (25)
0:2 Зенит
30% (24)
1:3 Зенит
12.5% (10)
0:1 Зенит
10% (8)
1:1 Ничья
6.3% (5)
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