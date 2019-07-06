Россия: Премьер-лига 2019-2020
Урал
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Стадион: Екатеринбург Арена
Ахмат
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +10 =5 -5Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра
Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва Уфа 4:1 Урал Крылья Советов 0:1 Урал Урал 2:1 Рубин Арсенал Тула 0:0 Урал Урал 3:2 Енисей Урал 1:0 Арсенал Тула Ростов 2:1 Урал Урал 0:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Урал Урал 1:0 Спартак Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм
Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Види Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат Ахмат 1:1 Краснодар Анжи 0:1 Ахмат Ахмат 1:3 Локомотив Москва Оренбург 1:3 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Уфа 0:1 Ахмат Ахмат 1:1 Урал Рубин 1:0 Ахмат
Последние игры между собой
Урал: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Ахмат: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Урал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Урал
53.8% (42)
Ничья
41% (32)
Ахмат
5.1% (4)
1:1 Ничья
34.6% (27)
1:0 Урал
25.6% (20)
2:1 Урал
23.1% (18)
1:2 Ахмат
5.1% (4)
2:0 Урал
3.8% (3)
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