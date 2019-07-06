Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Урал
 
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Стадион:
Ахмат

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра
Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва Уфа 4:1 Урал Крылья Советов 0:1 Урал Урал 2:1 Рубин Арсенал Тула 0:0 Урал Урал 3:2 Енисей Урал 1:0 Арсенал Тула Ростов 2:1 Урал Урал 0:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Урал Урал 1:0 Спартак Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм
Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Види Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат Ахмат 1:1 Краснодар Анжи 0:1 Ахмат Ахмат 1:3 Локомотив Москва Оренбург 1:3 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Уфа 0:1 Ахмат Ахмат 1:1 Урал Рубин 1:0 Ахмат

Последние игры между собой

Урал: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Ахмат: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:0 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 5:2 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига Урал 3:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:3 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Ахмат Премьер-лига Урал 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ахмат Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ростов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Урал Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Рубин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Тамбов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Ахмат

    До начала игры, которая состоится 21.07.2019, осталось 2 дня 13 часов 10 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Урал - Ахмат
    Урал
    53.8% (42)
    Ничья
    41% (32)
    Ахмат
    5.1% (4)
    1:1 Ничья
    34.6% (27)
    1:0 Урал
    25.6% (20)
    2:1 Урал
    23.1% (18)
    1:2 Ахмат
    5.1% (4)
    2:0 Урал
    3.8% (3)
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