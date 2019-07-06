Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Ростов
 
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Стадион:
Спартак Москва

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов
Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 1:0 Сочи Спартак Москва 1:2 Краснодар Дьёр 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва
Ростов 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 7:1 Сочи Оренбург 2:0 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Уфа Урал 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Рубин Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Енисей Ростов 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Урал 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Краснодар

Последние игры между собой

Ростов: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Ростов 2:0 Спартак Москва Кубок «Париматч» Премьер Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Матч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига
Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ахмат Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ростов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Урал Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Рубин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Тамбов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Спартак Москва

    До начала игры, которая состоится 20.07.2019, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва
    Ростов
    50% (32)
    Ничья
    28.1% (18)
    Спартак Москва
    21.9% (14)
    2:1 Ростов
    29.7% (19)
    1:1 Ничья
    23.4% (15)
    1:0 Ростов
    15.6% (10)
    1:2 Спартак Москва
    10.9% (7)
    0:1 Спартак Москва
    4.7% (3)
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