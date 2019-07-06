Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ростов
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Стадион: Ростов Арена
Спартак Москва
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов
Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак Москва 1:0 Сочи Спартак Москва 1:2 Краснодар Дьёр 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва
Ростов 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 7:1 Сочи Оренбург 2:0 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Уфа Урал 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Рубин Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Енисей Ростов 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Урал 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Краснодар
Последние игры между собой
Ростов: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Урал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Ростов
50% (32)
Ничья
28.1% (18)
Спартак Москва
21.9% (14)
2:1 Ростов
29.7% (19)
1:1 Ничья
23.4% (15)
1:0 Ростов
15.6% (10)
1:2 Спартак Москва
10.9% (7)
0:1 Спартак Москва
4.7% (3)
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