Россия: Премьер-лига 2019-2020
Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Тамбов
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =7 -1Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва
Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Тамбов Последние 20 матчей: +11 =6 -3Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов
Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Урал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Локомотив Москва
98.7% (75)
Ничья
0% (0)
Тамбов
1.3% (1)
2:0 Локомотив Москва
60.5% (46)
1:0 Локомотив Москва
15.8% (12)
2:1 Локомотив Москва
11.8% (9)
3:0 Локомотив Москва
5.3% (4)
3:1 Локомотив Москва
3.9% (3)
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