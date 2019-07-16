Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Динамо Москва
 
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Стадион:
Рубин

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва
Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Оренбург 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Уфа 1:2 Динамо Москва Спартак Юрмала 2:1 Динамо Москва
Рубин Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород
Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин Рубин 0:1 Локомотив Москва Рубин 1:0 Ахмат

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 11, поражения: 8
Рубин: победы: 8, ничьи: 11, поражения: 1
Рубин 2:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Рубин 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Рубин 1:0 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига
Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Рубин 4:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Рубин Кубок Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Рубин Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ахмат Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ростов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Урал Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Рубин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Тамбов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Рубин

    До начала игры, которая состоится 21.07.2019, осталось 2 дня 18 часов 10 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Динамо Москва - Рубин
    Динамо Москва
    64.5% (49)
    Ничья
    32.9% (25)
    Рубин
    2.6% (2)
    1:1 Ничья
    30.3% (23)
    1:0 Динамо Москва
    28.9% (22)
    2:1 Динамо Москва
    26.3% (20)
    2:0 Динамо Москва
    7.9% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
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