Польша: Экстракласса 2019-2020
Ракув
0:0
Перерыв
Стадион: Stadion Rakow
Корона Кельце
14' Желтая карточкаШимонович Давид
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Кун ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Пачинда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Luka KukicВратарь
-
27 Пучко МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan JukicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gino Lettieri
Ход матча
14'
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув
Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув Ракув 1:0 Хробры Вигры Сувалки 0:3 Ракув Одра Ополе 0:2 Ракув Ракув 1:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 1:5 Ракув Пуща Неполомице 1:3 Ракув
Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =7 -9Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце
Корона Кельце 0:0 Медзь Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:0 Шлёнск Пяст 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Краковия 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Лех Ягеллония 1:3 Корона Кельце Корона Кельце 2:6 Висла Краков Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Арка Гдыня 1:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Шлёнск 1:1 Корона Кельце
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ракув
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|ЛКС Лодзь
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Корона Кельце
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Арка Гдыня
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Загрузка...