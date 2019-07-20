Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Ракув
0:0
Перерыв

Стадион:
Корона Кельце
0'
14' Желтая карточка
Шимонович Давид
1
Michal
Gliwa
28
Arkadiusz
Kasperkiewicz
77
Шимонович
Давид
2
Tomas
Petrasek
13
Piotr
Malinowski
18
Бабенко
Руслан
10
Сапала
Игор
7
Maciej
Domanski
30
Щепаньски
Милош
9
Sebastian
Musiolik
23
Кун
Патрик
1
Pawel
Sokol
11
Гардавски
Михаэль
5
Adnan
Kovacevic
33
Маркес
Иван
3
Дзивнел
Даниэль
7
Marcin
Cebula
14
Jakub
Zubrowski
6
Ognjen
Gnjatic
29
Пачинда
Эрик
23
Джюранович
Урош
72
Пападопулос
Михал
Ракув
3-4-3
Корона Кельце
4-4-1-1

Ход матча

14'
Шимонович Давид
 

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув
Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув Ракув 1:0 Хробры Вигры Сувалки 0:3 Ракув Одра Ополе 0:2 Ракув Ракув 1:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 1:5 Ракув Пуща Неполомице 1:3 Ракув
Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце
Корона Кельце 0:0 Медзь Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:0 Шлёнск Пяст 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Краковия 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Лех Ягеллония 1:3 Корона Кельце Корона Кельце 2:6 Висла Краков Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Арка Гдыня 1:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Шлёнск 1:1 Корона Кельце
Команда И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ракув 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ЛКС Лодзь 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Корона Кельце 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Лехия Гданьск 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Арка Гдыня 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    14'
    Шимонович Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...