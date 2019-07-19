Польша: Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
0:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Stadion LKS
Лехия Гданьск
31' Красная карточкаZarko Udovicic
61' Желтая карточкаJan Grzesik
25
Michal
Kolba
21
Jan
Grzesik
11
Dani
Ramirez
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
90
Собех
Артур
- Основной состав
-
25 Michal KolbaВратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
88 Rafal Kujawa
-
-
20 Pirulo I
-
-
18 Piotr Pyrdol
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Egi Vikri
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
31'
61'
64'
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +13 =6 -1Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув
Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь ГКС Катовице 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:1 Нецеча ЛКС Лодзь 2:0 Хробры ЛКС Лодзь 5:1 Одра Ополе Хойничанка 1:2 ЛКС Лодзь Ракув 1:1 ЛКС Лодзь
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =4 -6Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин
Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛКС Лодзь
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Лехия Гданьск
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Арка Гдыня
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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