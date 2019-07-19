Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
0:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
31' Красная карточка
Zarko Udovicic
61' Желтая карточка
Jan Grzesik
75'
25
Michal
Kolba
21
Jan
Grzesik
29
Maksymilian
Rozwandowicz
2
Собоциньский
Ян
3
Adrian
Klimczak
23
Калинковски
Бартоломей
7
Patryk
Bryla
28
Пионтек
Лукаш
6
Maciej
Wolski
11
Dani
Ramirez
22
Секульски
Лукаш
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
22
Младенович
Филип
35
Лукашик
Даниэль
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
17
Гараслин
Лукаш
90
Собех
Артур
31
Zarko
Udovicic
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Лехия Гданьск
4-3-3

Ход матча

31'
 
Zarko Udovicic
46'
 
Малоча Марио
Собех Артур
46'
 
Patryk Lipski
Гаёс Мацей
61'
Jan Grzesik
 
64'
Pirulo I
Patryk Bryla
 
65'
Rafal Kujawa
Секульски Лукаш
 
73'
Artur Bogusz
Jan Grzesik
 

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув
Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь ГКС Катовице 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:1 Нецеча ЛКС Лодзь 2:0 Хробры ЛКС Лодзь 5:1 Одра Ополе Хойничанка 1:2 ЛКС Лодзь Ракув 1:1 ЛКС Лодзь
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин
Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Кубок ЛКС Лодзь 2:1 Лехия Гданьск Orange Ekstraklasa
Лехия Гданьск 2:1 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
Команда И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЛКС Лодзь 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лехия Гданьск 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Арка Гдыня 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    УДАЛЕНА! - Zarko Udovicic получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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