Польша: Экстракласса 2019-2020
1:0
6' ГолФеликс Хорхе
68' Желтая карточкаKarlo Muhar
74' Желтая карточкаФеликс Хорхе
77' Красная карточкаГук Томаш
1:1
82' ГолТомчик Павел
22
Моква
Томаш
88
Корун
Урош
23
Гук
Томаш
21
Бадиа
Жерар
11
Феликс
Хорхе
25
Тиба
Педру
10
Йевтич
Дарко
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
88 Корун УрошЗащитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Акино ДаниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
19 Цывка ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Jakub Moder
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
6'
1:0
68'
74'
77'
82'
1:1
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +13 =3 -4Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех
Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст
Лех Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю Пяст 1:0 Лех
Лех 2:1 Лехия Гданьск Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия Пяст 4:0 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Пяст: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Лех: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Лех 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Пяст Экстракласса Лех 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лех Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лех Экстракласса Пяст 1:2 Лех Orange Ekstraklasa Пяст 0:4 Лех Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Корона Кельце
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЛКС Лодзь
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Лех
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Пяст
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Висла Краков
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арка Гдыня
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Загрузка...