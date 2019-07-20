Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Пяст
1:1
Второй тайм: 90'

Стадион: Зрители: 4698
Лех
0'
1:0
6' Гол
Феликс Хорхе
68' Желтая карточка
Karlo Muhar
74' Желтая карточка
Феликс Хорхе
77' Красная карточка
Гук Томаш
1:1
82' Гол
Томчик Павел
90'
26
Плах
Франтишек
22
Моква
Томаш
88
Корун
Урош
23
Гук
Томаш
2
Киркесков
Миккель
10
Дзичек
Патрык
18
Соколовски
Патрик
21
Бадиа
Жерар
17
Валенсия
Хоэль
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Гумни
Роберт
4
Рогне
Томас
5
Црномаркович
Джордже
22
Костевич
Владимир
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
27
Пухач
Тымотеуш
24
Амарал
Жоау
Пяст
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

6'
Феликс Хорхе
(Бадиа Жерар)
1:0
64'
 
Макушевски Мацей
Пухач Тымотеуш
68'
Акино Дани
Пажишек Пётр
 
68'
 
Karlo Muhar
72'
 
Жамалетдинов Тимур
Амарал Жоау
73'
Кончковски Мартин
Валенсия Хоэль
 
74'
Феликс Хорхе
 
77'
Гук Томаш
 
79'
Быртек Дамьян
Бадиа Жерар
 
80'
 
Томчик Павел
Karlo Muhar
82'
1:1
Томчик Павел
(Йевтич Дарко)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех
Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст
Лех Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю Пяст 1:0 Лех
Лех 2:1 Лехия Гданьск Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия Пяст 4:0 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Пяст: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Лех: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Пяст 1:0 Лех Экстракласса Пяст 4:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лех Экстракласса
Лех 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Пяст Экстракласса Лех 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лех Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лех Экстракласса Пяст 1:2 Лех Orange Ekstraklasa Пяст 0:4 Лех Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шлёнск 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Корона Кельце 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЛКС Лодзь 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Лех 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Пяст 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лехия Гданьск 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Висла Краков 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арка Гдыня 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Феликс Хорхе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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