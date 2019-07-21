Польша: Экстракласса 2019-2020
Заглембе Любин
1:1
Перерыв
Стадион: Заглебье Любин
Краковия
1:0
5' ГолБохар Дамьян
1:1
23' ГолRafael Guimarães Lopes IV
55
Damian
Oko
24
Тосик
Якуб
39
Бохар
Дамьян
31
Грошшо
Лукаш
33
Пестка
Камил
5
Гол
Януш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Damian OkoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Patryk SzyszНападающий
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
15 Patryk Mucha
-
-
Главный тренер: Ben van Dael
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Daniel Pik
-
-
9 Рубио
-
Главный тренер: Michal Probierz
Ход матча
5'
1:0
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =5 -6Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин
Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Ягеллония 0:4 Заглембе Любин
Краковия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин
Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Корона Кельце
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЛКС Лодзь
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заглембе Любин
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Краковия
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Пяст
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Висла Краков
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арка Гдыня
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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