Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Заглембе Любин
1:1
Перерыв

Стадион:
Краковия
0'
1:0
5' Гол
Бохар Дамьян
1:1
23' Гол
Rafael Guimarães Lopes IV
12
Флоренц
Конрад
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
55
Damian
Oko
3
Балич
Саша
8
Lukasz
Poreba
24
Тосик
Якуб
44
Alan
Czerwinski
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
89
Тушыньски
Патрык
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
20
Даткович
Нико
34
Дитятьев
Алексей
33
Пестка
Камил
5
Гол
Януш
29
Bojan
Cecaric
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
8
Димун
Милан
11
Вдовяк
Матеуш
21
Rafael
Guimarães
Lopes
IV
Заглембе Любин
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

5'
Бохар Дамьян
(Тушыньски Патрык)
1:0
23'
1:1
Rafael Guimarães Lopes IV
(Ван Амерсфоорт Пелле)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин
Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Ягеллония 0:4 Заглембе Любин
Краковия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин
Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шлёнск 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Корона Кельце 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЛКС Лодзь 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Заглембе Любин 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Краковия 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Пяст 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лехия Гданьск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Висла Краков 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арка Гдыня 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Rafael Lopes бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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