Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Копенгаген
2:1
Конец матча
Стадион: Телья Паркен Зрители: 16053
Орхус
11' Желтая карточкаНельссон Виктор
1:0
12' ГолБенгтссон Пьер
63' Желтая карточкаПоульсен Николай II
2:0
63' ГолВинд Жонас
71' Желтая карточкаСтаге Йенс
2:1
81' ГолТорстейнссон Йон
29
Сков
Роберт
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
14
Н'Дойе
Даме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сана ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
12'
1:0
63'
2:0
71'
81'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =4 -6Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург
Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель
Орхус Последние 20 матчей: +11 =5 -4Хобро 1:1 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 1:1 Раннерс
Раннерс 2:1 Орхус Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 12, ничьи: 8, поражения: 0
Орхус: победы: 0, ничьи: 8, поражения: 12
Копенгаген 4:0 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Орхус Кубок Орхус 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Копенгаген Кубок Орхус 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:2 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Копенгаген Суперлига Копенгаген 0:0 Орхус САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Люнгбю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Хобро
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|Раннерс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Эсбьерг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Силькеборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Хорсенс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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