Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Копенгаген
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 16053
Орхус
0'
11' Желтая карточка
Нельссон Виктор
1:0
12' Гол
Бенгтссон Пьер
63' Желтая карточка
Поульсен Николай II
2:0
63' Гол
Винд Жонас
71' Желтая карточка
Стаге Йенс
2:1
81' Гол
Торстейнссон Йон
90'+4
13
Грютебуст
Стен
2
Варела
Гильермо
25
Нельссон
Виктор
5
Бьеллан
Андреас
3
Бенгтссон
Пьер
29
Сков
Роберт
10
Зека
Родригес
33
Фальк
Расмус
7
Фишер
Виктор
23
Винд
Жонас
14
Н'Дойе
Даме
1
Уалли
Оскар
13
Мунксгор
Александер
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
8
Амини
Мустафа
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
Копенгаген
4-4-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

11'
Нельссон Виктор
 
12'
Бенгтссон Пьер
(Фишер Виктор)
1:0
62'
Стаге Йенс
Фальк Расмус
 
63'
 
Поульсен Николай II
63'
Винд Жонас
(Фишер Виктор)
2:0
65'
 
Торстейнссон Йон
Mustapha Bundu
65'
 
Сана Тобиас
Блуме Брор
69'
Хольсе Карло
Фишер Виктор
 
71'
Стаге Йенс
 
78'
 
Alexander Ammitzboell
Мортенсен Патрик
78'
Сотириу Пиерос
Винд Жонас
 
81'
2:1
Торстейнссон Йон
(Поульсен Николай II)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург
Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель
Орхус Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Хобро 1:1 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 1:1 Раннерс
Раннерс 2:1 Орхус Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 12, ничьи: 8, поражения: 0
Орхус: победы: 0, ничьи: 8, поражения: 12
Копенгаген 4:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Копенгаген Суперлига Дании
Копенгаген 4:0 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Орхус Кубок Орхус 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Копенгаген Кубок Орхус 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:2 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Копенгаген Суперлига Копенгаген 0:0 Орхус САС Лигаен
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Брондбю 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Нордшелланн 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Люнгбю 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Сённерйюск 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Митьюлланд 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Хобро 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Оденсе 1 0 0 1 2 - 3 0
10. Раннерс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Эсбьерг 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ольборг 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Силькеборг 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Хорсенс 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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