Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Силькеборг
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 3535
Хорсенс
0'
0:1
4' Гол
Ламб Микаэл
0:2
21' Гол
Брок-Мадсен Николай
0:3
51' Гол
Брок-Мадсен Николай
61' Желтая карточка
Кроне Свенн
70' Желтая карточка
Фредерик Алвес Ибсен
90'+3
1
Oscar
Hedvall
5
Кроне
Свенн
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
4
Simon
Jakobsen
6
Меллер
Фредерик
19
Nicolai
Vallys
23
Лесняк
Филип
21
Mads
Emil
Madsen
7
Jeppe
Okkels
20
Marc
Rochester
Soerensen
29
Шварц
Ронни
22
Michael
Lansing
11
Peter
Nymann
6
Нильсен
Сиверт
4
Malte
Kiilerich
Hansen
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
17
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
44
Брок-Мадсен
Николай
Силькеборг
4-4-1-1
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

4'
0:1
Ламб Микаэл
(Ханссон Халлюр)
21'
0:2
Брок-Мадсен Николай
(Ламб Микаэл)
46'
Махолли Шкодран
Nicolai Vallys
 
51'
0:3
Брок-Мадсен Николай
61'
Кроне Свенн
 
66'
Valance Nambishi
Лесняк Филип
 
70'
Фредерик Алвес Ибсен
 
76'
Emil Holten
Marc Rochester Soerensen
 
80'
 
Peter Therkildsen
Rune Frantsen
82'
 
Томас Кортегаард
Jonas Thorsen
90'
 
Matthias Praest
Брок-Мадсен Николай

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг
Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед Роскилле 1:2 Силькеборг Силькеборг 4:2 ХБ Кеге Люнгбю 2:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Нествед 0:0 Силькеборг Силькеборг 3:1 Роскилле Енисей 2:1 Силькеборг Хорсенс 1:3 Силькеборг
Хорсенс Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус
Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Хорсенс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Хорсенс 1:3 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Силькеборг 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании
Силькеборг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Силькеборг Товарищеские матчи Хорсенс 1:3 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:0 Силькеборг Первый дивизион Хорсенс 2:3 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:3 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Силькеборг Первый дивизион Хорсенс 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Хорсенс Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Силькеборг 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:1 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Хорсенс САС Лигаен
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Сённерйюск 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Брондбю 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Нордшелланн 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Люнгбю 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Митьюлланд 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Хорсенс 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Эсбьерг 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Хобро 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ольборг 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Оденсе 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Раннерс 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Силькеборг 2 0 0 2 0 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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