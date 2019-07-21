Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Силькеборг
0:3
Конец матча
Стадион: JYSK Park Зрители: 3535
Хорсенс
0:1
4' ГолЛамб Микаэл
0:2
21' ГолБрок-Мадсен Николай
0:3
51' ГолБрок-Мадсен Николай
61' Желтая карточкаКроне Свенн
70' Желтая карточкаФредерик Алвес Ибсен
23
Лесняк
Филип
29
Шварц
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
11 Emil Holten
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
Ход матча
4'
0:1
21'
51'
61'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 5
-
12 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг
Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед Роскилле 1:2 Силькеборг Силькеборг 4:2 ХБ Кеге Люнгбю 2:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Нествед 0:0 Силькеборг Силькеборг 3:1 Роскилле Енисей 2:1 Силькеборг Хорсенс 1:3 Силькеборг
Хорсенс Последние 20 матчей: +3 =5 -12Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус
Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Хорсенс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Силькеборг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Силькеборг Товарищеские матчи Хорсенс 1:3 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:0 Силькеборг Первый дивизион Хорсенс 2:3 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:3 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Силькеборг Первый дивизион Хорсенс 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Хорсенс Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Силькеборг 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:1 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Сённерйюск
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Люнгбю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Хорсенс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Эсбьерг
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Хобро
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Ольборг
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Раннерс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Силькеборг
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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