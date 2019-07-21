Дания: Суперлига Дании 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
1:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Хобро
0'
1:0
40' Гол
Соири Пюрю
53' Желтая карточка
Остин Родольф
66' Желтая карточка
Jesper Boege
68' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
72' Желтая карточка
Jacob Lungi Soerensen
75' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
88'
16
Jeppe
Hoejbjerg
40
Daniel
Anyembe
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
38
Jacob
Lungi
Soerensen
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
26
Кристенсен
Матиас
23
Яковенко
Юрий
11
Соири
Пюрю
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
11
Emmanuel
Sabbi
14
Педерсен
Миккель
12
Дамборг
Йонас
20
Тюхосен
Оливер
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
Эсбьерг
4-3-3
Хобро
4-4-2

Ход матча

40'
Соири Пюрю
(Яковенко Юрий)
1:0
53'
Остин Родольф
 
58'
 
Jacob Tjoernelund
Mathias Haarup
66'
 
Jesper Boege
68'
 
Emmanuel Sabbi
68'
Петре Адриан
Яковенко Юрий
 
72'
Jacob Lungi Soerensen
 
74'
 
Кристофферсен Юлиан
Тюхосен Оливер
75'
 
Ахмедходжич Анел
81'
Nicklas Roejkjaer
Кристенсен Матиас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс
Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю
Хобро Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро
Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Хобро: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Хобро 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:4 Хобро Суперлига Дании
Хобро 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Хобро 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Хобро 0:3 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 4:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:2 Эсбьерг Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Сённерйюск 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Брондбю 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Нордшелланн 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Люнгбю 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Митьюлланд 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Хорсенс 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Эсбьерг 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Хобро 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ольборг 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Оденсе 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Раннерс 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Силькеборг 2 0 0 2 0 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...