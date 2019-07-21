Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
1:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Блю-Уотер Арена
Хобро
1:0
40' ГолСоири Пюрю
53' Желтая карточкаОстин Родольф
66' Желтая карточкаJesper Boege
68' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
72' Желтая карточкаJacob Lungi Soerensen
75' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
11
Соири
Пюрю
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Соири ПюрюНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
-
21 Бринк МаркНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: John Lammers
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
40'
1:0
53'
66'
68'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +9 =4 -7Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс
Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю
Хобро Последние 20 матчей: +6 =8 -6Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Хобро: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Сённерйюск
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Люнгбю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Хорсенс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Эсбьерг
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Хобро
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Ольборг
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Раннерс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Силькеборг
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Загрузка...