Кубок Либертадорес 2019

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Ривер Плейт
0:0
Конец матча
Крузейро
0'
18' Желтая карточка
Альварес Хулиан
51' Желтая карточка
Перес Энцо
59' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
90' Желтая карточка
David VI
90' Желтая карточка
Лео Ренан
90'+10
Ривер Плейт
4-4-2
Крузейро
4-2-3-1

Ход матча

18'
Альварес Хулиан
 
33'
Robert Rojas
Пинола Хавьер II
 
46'
 
Alejandro Ariel Cabral
Робиньо Робсон
51'
Перес Энцо
 
59'
Де ла Крус Николас
 
61'
Пратто Лукас
Альварес Хулиан
 
62'
 
David VI
Тиаго Невес
71'
Феррейра Кристиан
Де ла Крус Николас
 
77'
 
Jadson III
Lucas Daniel Romero
90'
 
David VI
90'
 
Лео Ренан

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео
Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Палестино 0:2 Ривер Плейт Атлетико Прогресо 4:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Аргентино Де Мерло
Крузейро Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро
Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Крузейро: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Крузейро 0:3 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Ривер Плейт 0:1 Крузейро Кубок Либертадорес
1/8 финала
0 Ривер Плейт
0 Крузейро
0 Годой Крус
0 Палмейрас
0 ЛДУ Кито
0 Олимпия Асунсьон
0 Сан-Лоренсо
0 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
0 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Бока Хуниорс
0 Эмелек
0 Фламенго
0 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Пинола Хавьер II уходит, Robert Rojas вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    Альварес Хулиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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