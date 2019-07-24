Копа Судамерикана 2019

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Пеньяроль
0:1
Первый тайм: 33'
Флуминенсе
0'
14' Желтая карточка
Нино Хуан
0:1
16' Гол
Jony Gonzalez
33'
12
Доусон
Кевин
20
Гонсалес
Джованни
2
Формилиано
Фабрисио
3
Enzo
Martinez
22
Rodrigo
Rojo
16
Родригес
Пол
14
Перейра
Гусман
23
Гаргано
Вальтер
19
Agustin
Canobbio
9
Gaston
Rodriguez
Maeso
28
Вьятри
Лукас
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
22
Нино
Хуан
26
Digao
II
6
Аллан
Родригес
19
Caio
XIII
24
Пауло
Маркос
11
Jony
Gonzalez
17
Гансо
Пауло
20
Daniel
XII
9
Pedro
Rodriguez
V
Пеньяроль
Флуминенсе

Ход матча

14'
 
Нино Хуан
16'
0:1
Jony Gonzalez

Предыдущие игры

Пеньяроль Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Атлетико Прогресо 1:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Бостон Ривер Серро Ларго 1:0 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Депортиво Кали
Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо Депортиво Кали 1:1 Пеньяроль Феникс 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Насьонал Мадейра Пеньяроль 0:0 Фламенго Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Сан-Хосе Оруро 3:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Серро Пласа Колония 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 Данубио Фламенго 0:1 Пеньяроль Бостон Ривер 0:4 Пеньяроль Пеньяроль 2:2 Расинг Монтевидео Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Сан-Хосе Оруро
Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго
Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе
1/8 финала
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
1 Сулия
0 Спортинг Кристал
0 Пеньяроль
0 Флуминенсе
0 Ботафого Рибейрао
0 Атлетико Минейро
0 Индепендьенте
0 Универсидад Католика Сантьяго
0 Коринтианс
0 Монтевидео Уондерерс
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Yony Gonzalez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Нино Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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