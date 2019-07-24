Копа Судамерикана 2019
Пеньяроль
0:1
Первый тайм: 33'
Флуминенсе
14' Желтая карточкаНино Хуан
0:1
16' ГолJony Gonzalez
12
Доусон
Кевин
22
Rodrigo
Rojo
16
Родригес
Пол
28
Вьятри
Лукас
21
Igor
Juliao
22
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
24
Пауло
Маркос
17
Гансо
Пауло
20
Daniel
XII
- Основной состав
-
12 Доусон КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Rodrigo RojoЗащитник
-
16 Родригес ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Вьятри ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Luis Acevedo
-
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
22 Нино ХуанЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
- Защитник
-
19 Caio XIIIПолузащитник
-
24 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гансо ПаулоПолузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
5 Airton I
-
7 Frazan
-
15 Douglas XV
-
10 Pablo III
-
-
Ход матча
14'
16'
0:1
Предыдущие игры
Пеньяроль Последние 20 матчей: +10 =7 -3Атлетико Прогресо 1:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Бостон Ривер Серро Ларго 1:0 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Депортиво Кали
Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо Депортиво Кали 1:1 Пеньяроль Феникс 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Насьонал Мадейра Пеньяроль 0:0 Фламенго Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Сан-Хосе Оруро 3:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Серро Пласа Колония 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 Данубио Фламенго 0:1 Пеньяроль Бостон Ривер 0:4 Пеньяроль Пеньяроль 2:2 Расинг Монтевидео Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Сан-Хосе Оруро
Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго
Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
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— ?
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