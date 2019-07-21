Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Торпедо Москва
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Мордовия
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =4 -1СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва
Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Салют Строгино 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Химки-2 Сатурн 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Зоркий Ротор-2 0:3 Торпедо Москва
Мордовия Последние 20 матчей: +4 =4 -12Мордовия 1:0 Спартак-2 Шинник 1:0 Мордовия Мордовия 0:1 Нефтехимик Рубин 4:1 Мордовия
Нижний Новгород 3:1 Мордовия Мордовия 1:0 Балтика Зенит-2 3:1 Мордовия Мордовия 1:0 Ротор Химки 1:1 Мордовия Мордовия 1:1 Факел Спартак-2 4:0 Мордовия Мордовия 0:0 Шинник Авангард Курск 2:0 Мордовия Мордовия 0:2 Сочи Томь 1:0 Мордовия Мордовия 0:0 Луч Чертаново 0:2 Мордовия Мордовия 1:3 Тамбов Мордовия 0:0 Химки Мордовия 0:2 Тюмень
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Мордовия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 3
|9
|2.
|Ротор
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|4.
|Шинник
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Томь
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Чертаново
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Чайка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Луч
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Мордовия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Армавир
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Авангард Курск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
Торпедо Москва
91.7% (33)
Ничья
5.6% (2)
Мордовия
2.8% (1)
1:0 Торпедо Москва
38.9% (14)
2:0 Торпедо Москва
27.8% (10)
2:1 Торпедо Москва
19.4% (7)
1:1 Ничья
5.6% (2)
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