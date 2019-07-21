Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Торпедо Москва
 
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Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =4 -1
СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва
Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Салют Строгино 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Химки-2 Сатурн 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Зоркий Ротор-2 0:3 Торпедо Москва
Мордовия Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Мордовия 1:0 Спартак-2 Шинник 1:0 Мордовия Мордовия 0:1 Нефтехимик Рубин 4:1 Мордовия
Нижний Новгород 3:1 Мордовия Мордовия 1:0 Балтика Зенит-2 3:1 Мордовия Мордовия 1:0 Ротор Химки 1:1 Мордовия Мордовия 1:1 Факел Спартак-2 4:0 Мордовия Мордовия 0:0 Шинник Авангард Курск 2:0 Мордовия Мордовия 0:2 Сочи Томь 1:0 Мордовия Мордовия 0:0 Луч Чертаново 0:2 Мордовия Мордовия 1:3 Тамбов Мордовия 0:0 Химки Мордовия 0:2 Тюмень

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Мордовия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Торпедо Москва 1:2 Мордовия Кубок Торпедо Москва 2:0 Мордовия Премьер-лига Мордовия 1:0 Торпедо Москва Премьер-лига Торпедо Москва 4:2 Мордовия ФНЛ - Первый дивизион
Мордовия 1:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Мордовия Первый дивизион Мордовия 2:0 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Мордовия ФНЛ - Первый дивизион Мордовия 2:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 3 3 0 0 12 - 3 9
2. Ротор Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Торпедо Москва Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
4. Шинник Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Томь Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
6. Нефтехимик Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Чертаново Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
8. Спартак-2 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Чайка Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10. Луч Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
11. Мордовия Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Армавир Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Енисей Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14. Факел Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
15. Краснодар-2 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16. СКА-Хабаровск Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Нижний Новгород Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Авангард Курск Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19. Балтика Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Текстильщик Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Мордовия

    До начала игры, которая состоится 24.07.2019, осталось 2 дня 16 часов 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Торпедо Москва - Мордовия
    Торпедо Москва
    91.7% (33)
    Ничья
    5.6% (2)
    Мордовия
    2.8% (1)
    1:0 Торпедо Москва
    38.9% (14)
    2:0 Торпедо Москва
    27.8% (10)
    2:1 Торпедо Москва
    19.4% (7)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
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