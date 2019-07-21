Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Чертаново Последние 20 матчей: +9 =6 -5Факел 0:0 Чертаново Чертаново 2:1 Енисей Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново
Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник
Ротор Последние 20 матчей: +12 =4 -4Енисей 0:3 Ротор Ротор 3:2 Текстильщик Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново
Последние игры между собой
Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 3
|9
|2.
|Ротор
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|4.
|Шинник
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Томь
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Чертаново
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Чайка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Луч
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Мордовия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Армавир
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Авангард Курск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
Чертаново
41.7% (15)
Ничья
25% (9)
Ротор
33.3% (12)
1:2 Ротор
30.6% (11)
1:1 Ничья
19.4% (7)
1:0 Чертаново
16.7% (6)
2:1 Чертаново
13.9% (5)
2:0 Чертаново
11.1% (4)
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