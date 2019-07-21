Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Чертаново
 
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Ротор

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Факел 0:0 Чертаново Чертаново 2:1 Енисей Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново
Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник
Ротор Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Енисей 0:3 Ротор Ротор 3:2 Текстильщик Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново
Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Ротор Ротор 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Ротор Ротор 1:0 Балтика Зенит-2 0:1 Ротор Ротор 2:0 Сибирь Ротор 1:0 Химки Факел 0:0 Ротор Ротор 0:0 Спартак-2 Ротор 1:1 Шинник Ротор 1:0 Пюник Ротор 3:1 Муром

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ротор 1:2 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 3 3 0 0 12 - 3 9
2. Ротор Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Торпедо Москва Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
4. Шинник Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Томь Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
6. Нефтехимик Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Чертаново Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
8. Спартак-2 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Чайка Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10. Луч Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
11. Мордовия Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Армавир Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Енисей Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14. Факел Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
15. Краснодар-2 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16. СКА-Хабаровск Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Нижний Новгород Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Авангард Курск Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19. Балтика Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Текстильщик Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Ротор

    До начала игры, которая состоится 24.07.2019, осталось 2 дня 16 часов 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Чертаново - Ротор
    Чертаново
    41.7% (15)
    Ничья
    25% (9)
    Ротор
    33.3% (12)
    1:2 Ротор
    30.6% (11)
    1:1 Ничья
    19.4% (7)
    1:0 Чертаново
    16.7% (6)
    2:1 Чертаново
    13.9% (5)
    2:0 Чертаново
    11.1% (4)
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