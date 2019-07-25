Кубок Либертадорес 2019

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Сан-Лоренсо
0:0
Конец матча
Серро Портеньо
0'
22' Желтая карточка
Alberto Espinola
24' Желтая карточка
Ezequiel Cerutti
41' Желтая карточка
Карризо Федерико
47' Желтая карточка
Аморебьета Фернандо
53' Желтая карточка
Арзамендия Сантьяго
57' Желтая карточка
Ларривей Хоакин
64' Красная карточка
Alberto Espinola
84' Желтая карточка
Diego Churin
90' Желтая карточка
Nicolas Reniero
90' Желтая карточка
Hernan Novick
90'+8
12
Sebastian
Alberto
Torrico
29
Саласар
Виктор
22
Колоччини
Фабрисио
6
Marcos
Senesi
3
Bruno
Pitton
5
Меносси
Лукас
17
Поблет
Херонимо
11
Ezequiel
Cerutti
10
Белуччи
Фернандо
26
Hector
Fertoli
18
Adam
Bareiro
1
Каррисо
Хуан
2
Alberto
Espinola
3
Касерес
Маркос
5
Аморебьета
Фернандо
21
Арзамендия
Сантьяго
30
Josue
Colman
22
Агилар
Хуан
20
Mathias
Villasanti
7
Карризо
Федерико
9
Ларривей
Хоакин
18
Вальдес
Нельсон
Сан-Лоренсо
4-2-3-1
Серро Портеньо
4-4-2

Ход матча

22'
 
Alberto Espinola
24'
Ezequiel Cerutti
 
41'
 
Карризо Федерико
47'
 
Аморебьета Фернандо
53'
 
Арзамендия Сантьяго
57'
 
Ларривей Хоакин
59'
 
Hernan Novick
Josue Colman
64'
 
Alberto Espinola
67'
 
Salustiano Candia
Вальдес Нельсон
69'
Cristian Nahuel Barrios
Ezequiel Cerutti
 
75'
Nicolas Reniero
Поблет Херонимо
 
78'
 
Diego Churin
Ларривей Хоакин
81'
Бланди Николас
Adam Bareiro
 
84'
 
Diego Churin
90'
Nicolas Reniero
 
90'
 
Hernan Novick

Предыдущие игры

Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо
Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Колон 1:1 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Хуниор Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Мелгар 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Бельграно 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте
Серро Портеньо Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Серро Портеньо 3:0 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 0:2 Серро Портеньо Сол де Америка 0:1 Серро Портеньо Спортиво Лукеньо 2:1 Серро Портеньо
Серро Портеньо 3:2 Депортиво Сантани Насьонал Мадейра 1:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:1 Спортиво Сан-Лоренсо Насьонал Мадейра 0:3 Серро Портеньо Самора 2:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:3 Олимпия Асунсьон Депортиво Капьята 1:1 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 1:5 Серро Портеньо Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 2:0 Хенераль Диас Серро Портеньо 1:0 Насьонал Мадейра Серро Портеньо 1:2 Либертад Серро Портеньо 5:2 Гуарани Асунсьон Серро Портеньо 7:2 Сол де Америка Серро Портеньо 2:1 Самора Депортиво Сантани 1:3 Серро Портеньо

Последние игры между собой

Сан-Лоренсо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Серро Портеньо: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Серро Портеньо 1:0 Сан-Лоренсо Примера Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо Примера
Серро Портеньо 4:2 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 0:5 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 2:2 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо Апертура
1/8 финала
0 Ривер Плейт
0 Крузейро
2 Годой Крус
2 Палмейрас
3 ЛДУ Кито
1 Олимпия Асунсьон
0 Сан-Лоренсо
0 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
1 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Бока Хуниорс
0 Эмелек
0 Фламенго
0 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Карризо Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Ezequiel Cerutti получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Alberto Espinola получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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