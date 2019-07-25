Кубок Либертадорес 2019
Сан-Лоренсо
0:0
Конец матча
Серро Портеньо
22' Желтая карточкаAlberto Espinola
24' Желтая карточкаEzequiel Cerutti
41' Желтая карточкаКарризо Федерико
47' Желтая карточкаАморебьета Фернандо
53' Желтая карточкаАрзамендия Сантьяго
57' Желтая карточкаЛарривей Хоакин
64' Красная карточкаAlberto Espinola
84' Желтая карточкаDiego Churin
90' Желтая карточкаNicolas Reniero
90' Желтая карточкаHernan Novick
18
Adam
Bareiro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Adam BareiroНападающий
- Запасные игроки
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
-
19 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Josue ColmanПолузащитник
-
22 Агилар ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Патиньо ХуанЗащитник
- Защитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Серхио ДиасПолузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
-
23 Фаринья ЛуисНападающий
Ход матча
22'
24'
41'
57'
64'
84'
90'
90'
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +5 =9 -6Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо
Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Колон 1:1 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Хуниор Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Мелгар 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Бельграно 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте
Серро Портеньо Последние 20 матчей: +13 =3 -4Серро Портеньо 3:0 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 0:2 Серро Портеньо Сол де Америка 0:1 Серро Портеньо Спортиво Лукеньо 2:1 Серро Портеньо
Серро Портеньо 3:2 Депортиво Сантани Насьонал Мадейра 1:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:1 Спортиво Сан-Лоренсо Насьонал Мадейра 0:3 Серро Портеньо Самора 2:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:3 Олимпия Асунсьон Депортиво Капьята 1:1 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 1:5 Серро Портеньо Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 2:0 Хенераль Диас Серро Портеньо 1:0 Насьонал Мадейра Серро Портеньо 1:2 Либертад Серро Портеньо 5:2 Гуарани Асунсьон Серро Портеньо 7:2 Сол де Америка Серро Портеньо 2:1 Самора Депортиво Сантани 1:3 Серро Портеньо
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Серро Портеньо: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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