Кубок Либертадорес 2019

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Насьональ Монтевидео
0:1
Конец матча
Интернасьональ
0'
31' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
39' Желтая карточка
Gabriel Neves
64' Желтая карточка
Gustavo Lorenzetti
69' Желтая карточка
Uendel
73' Желтая карточка
Герреро Паоло
0:1
90' Гол
Герреро Паоло
90'+6
1
Рочет
Серхио
4
Котуньо
Гильермо
5
Rafael
Garcia
Casanova
21
Guzman
Corujo
6
Карвальо
Фелипе
17
Matias
Vina
13
Mathias
Zunino
8
Gabriel
Neves
19
Gustavo
Lorenzetti
7
Kevin
Ramirez
9
Бергессио
Гонсало
12
Marcelo
Lomba
2
Виейра
Бруно
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
5
Patrick
I
10
Д'Алессандро
Андрес
9
Герреро
Паоло
7
Лопес
Нико
Насьональ Монтевидео
5-4-1
Интернасьональ
4-3-3

Ход матча

31'
 
Эденилсон дос Сантос
39'
Gabriel Neves
 
61'
 
Собис Рафаэл
Лопес Нико
64'
Gustavo Lorenzetti
 
69'
 
Uendel
72'
Баррьентос Пабло
Gustavo Lorenzetti
 
73'
 
Герреро Паоло
81'
 
Густаво
Rodrigo I
81'
Чори Кастро
Котуньо Гильермо
 
84'
 
Веллингтон Силва
Д'Алессандро Андрес
87'
Felipe Carballo
Rafael Garcia Casanova
 
90'
0:1
Герреро Паоло

Предыдущие игры

Насьональ Монтевидео Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Данубио 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Дефенсор Спортинг Насьональ Монтевидео 1:0 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 0:3 Насьональ Монтевидео
Расинг Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль Насьональ Монтевидео 1:0 Данубио Насьональ Монтевидео 0:1 Флуминенсе Атенас 2:2 Насьональ Монтевидео Флуминенсе 1:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:1 Пеньяроль Бостон Ривер 1:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 0:0 Эль-Танке Сислей Ливерпуль Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:0 Сан-Лоренсо Насьональ Монтевидео 1:3 Монтевидео Уондерерс Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:0 Расинг Монтевидео Дефенсор Спортинг 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 3:1 Насьональ Монтевидео
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ
Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино
1/8 финала
0 Ривер Плейт
0 Крузейро
2 Годой Крус
2 Палмейрас
3 ЛДУ Кито
1 Олимпия Асунсьон
0 Сан-Лоренсо
0 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
1 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Бока Хуниорс
0 Эмелек
0 Фламенго
0 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Gabriel Neves получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Эденилсон дос Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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