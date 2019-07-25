Кубок Либертадорес 2019
Насьональ Монтевидео
0:1
Конец матча
Интернасьональ
31' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
39' Желтая карточкаGabriel Neves
64' Желтая карточкаGustavo Lorenzetti
69' Желтая карточкаUendel
73' Желтая карточкаГерреро Паоло
0:1
90' ГолГерреро Паоло
17
Matias
Vina
6
Uendel
19
Rodrigo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Matias VinaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чори КастроНападающий
- Нападающий
-
-
24 Brian Ocampo
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
14 KlausЗащитник
-
25 ГуставоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
-
27 ParaguaioНападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
39'
69'
73'
90'
0:1
Предыдущие игры
Насьональ Монтевидео Последние 20 матчей: +7 =6 -7Данубио 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Дефенсор Спортинг Насьональ Монтевидео 1:0 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 0:3 Насьональ Монтевидео
Расинг Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль Насьональ Монтевидео 1:0 Данубио Насьональ Монтевидео 0:1 Флуминенсе Атенас 2:2 Насьональ Монтевидео Флуминенсе 1:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:1 Пеньяроль Бостон Ривер 1:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 0:0 Эль-Танке Сислей Ливерпуль Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:0 Сан-Лоренсо Насьональ Монтевидео 1:3 Монтевидео Уондерерс Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:0 Расинг Монтевидео Дефенсор Спортинг 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 3:1 Насьональ Монтевидео
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =4 -6Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ
Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Загрузка...