Копа Судамерикана 2019
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 14'
Атлетико Минейро
6
Gilson
I
20
Алан
Сантос
10
Joao
Paulo
I
11
Erik
IV
16
Igor
Rabello
29
Vinicius
X
80
Отеро
Ромуло
88
Jair
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
-
20 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Joao Paulo IПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
88 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио
Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =4 -6Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Атлетико Минейро: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 0:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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