Копа Судамерикана 2019

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Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 14'
Атлетико Минейро
0' 14'
1
Роберто
Фернандес
4
Silva
Marsinio
III
3
Mauro
Joel
Carli
14
Marcelo
Conceicao
6
Gilson
I
20
Алан
Сантос
9
Luiz
Fernando
IV
10
Joao
Paulo
I
5
Alex
Santana
II
11
Erik
IV
7
Соуза
Диего
40
Cleiton
Schwengber
6
Fabio
Santos
IV
4
Ревер
Умберто
2
Patric
II
16
Igor
Rabello
7
Mendes
Elias
II
29
Vinicius
X
80
Отеро
Ромуло
88
Jair
II
8
Чара
Йимми
9
Оливейра
Рикардо
II
Ботафого Рибейрао
Атлетико Минейро

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио
Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Атлетико Минейро: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А
Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 0:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
1/8 финала
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
1 Сулия
0 Спортинг Кристал
1 Пеньяроль
2 Флуминенсе
0 Ботафого Рибейрао
0 Атлетико Минейро
0 Индепендьенте
0 Универсидад Католика Сантьяго
0 Коринтианс
0 Монтевидео Уондерерс
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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