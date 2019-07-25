Кубок Либертадорес 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2019
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 14'
Бока Хуниорс
0'
2' Желтая карточка
Bruno Moura
14'
1
Aderbar
Santos
2
Jonatan
VII
34
Pedro
Henrique
II
4
Лео
Перейра
6
Азеведо
Марсио
3
Лучо
Гонсалес
39
Bruno
Moura
10
Marcelo
XIII
11
Nikao
7
Roni
III
9
Рубен
Марко
31
Андрада
Эстебан
42
Вейгандт
Марсело
2
Гольц
Паоло
6
Алонсо
Хуниор
3
Мас
Эмануэль
15
Нандес
Найтан
37
Nicolas
Capaldo
23
Марконе
Иван
Alexis
Mac
Allister
19
Сарате
Мауро
17
Абила
Рамон
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-4-1-1

Ход матча

2'
Bruno Moura
 

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго
Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Толедо
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бока Хуниорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес
1/8 финала
0 Ривер Плейт
0 Крузейро
2 Годой Крус
2 Палмейрас
3 ЛДУ Кито
1 Олимпия Асунсьон
0 Сан-Лоренсо
0 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
1 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Бока Хуниорс
0 Эмелек
0 Фламенго
0 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Bruno Moura получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...