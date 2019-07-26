Копа Судамерикана 2019

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Индепендьенте
1:0
Конец матча
Универсидад Католика Сантьяго
0'
27' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
45' Желтая карточка
Gustavo Cortez
48' Желтая карточка
Cristian Ona
1:0
56' Гол
Эрнандес Пабло II
65' Желтая карточка
Эрнандес Пабло II
68' Желтая карточка
Facundo Martin Martinez
90'+3
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Франко
Алан
4
Jorge
Figal
20
Сильва
Гастон
19
Эрнандес
Пабло
II
5
Доминго
Николас
6
Санчес-Миньо
Хуан
29
Francisco
Pizzini
7
Martin
Nicolas
Benitez
11
Домингес
Сесильо
12
Hernan
Ismael
Galindez
25
Лопес
Маркос
II
6
Guillermo
De
Los
Santos
17
Yuber
Antonio
Mosquera
15
Gustavo
Cortez
5
Cristian
Ona
10
Facundo
Martin
Martinez
11
Jeison
Chala
23
Bruno
Leonel
Vides
16
Чала
Вальтер
Luis
Amarilla
II
Индепендьенте
Универсидад Католика Сантьяго

Ход матча

27'
Санчес-Миньо Хуан
 
45'
 
Gustavo Cortez
48'
 
Cristian Ona
56'
Эрнандес Пабло II
1:0
65'
Эрнандес Пабло II
 
68'
 
Facundo Martin Martinez
70'
Cristian Chavez I
Домингес Сесильо
 
75'
Lucas Gonzalez
Эрнандес Пабло II
 
77'
 
Diego Armas
Bruno Leonel Vides
78'
Ромеро Сильвио
Сильва Гастон
 
85'
 
Bryan Ona
Чала Вальтер
90'
 
Matias Ezequiel Rodriguez
Facundo Martin Martinez

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Годой Крус 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс
Универсидад Католика Сантьяго Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Аукас Сантьяго Монинг 0:2 Универсидад Католика Сантьяго ЛДУ Кито 1:5 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Ла Серена
Универсидад Католика Сантьяго 6:2 Текнико Университарио Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Унион Эспаньола Ла Серена 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте дель Валле Мелгар 0:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Америка Кито Индепендьенте дель Валле 5:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 6:0 Мелгар Эмелек 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 5:1 Антофагаста Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Ольмедо Кобресал 0:2 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Мушук Руна О'Хиггинз 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Коло-Коло 0:1 Универсидад Католика Сантьяго

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Универсидад Католика Сантьяго: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Индепендьенте Копа Судамерикана Индепендьенте 2:2 Универсидад Католика Сантьяго Копа Судамерикана
1/8 финала
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
1 Сулия
0 Спортинг Кристал
1 Пеньяроль
2 Флуминенсе
0 Ботафого Рибейрао
1 Атлетико Минейро
1 Индепендьенте
0 Универсидад Католика Сантьяго
2 Коринтианс
0 Монтевидео Уондерерс
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Gustavo Cortez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Санчес-Миньо Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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