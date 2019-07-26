Копа Судамерикана 2019

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Коринтианс
2:0
Конец матча
Монтевидео Уондерерс
0'
1:0
20' Гол
Clayson
33' Желтая карточка
Фагнер Лемос
44' Желтая карточка
Ignacio Gonzalez II
59' Желтая карточка
Jonathan Daniel Barboza Bonilla
65' Желтая карточка
Gaston Bueno
2:0
86' Гол
Педринью Роша
90' Желтая карточка
Педринью Роша
90'+6
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
35
Авелар
Данило
5
Gabriel
Paulista
VIII
18
Педринью
Роша
11
Junior
Urso
7
Сорноса
Хуниор
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Federico
Barrandeguy
13
Damian
Macaluso
Rojas
2
Gaston
Bueno
15
Lucas
Morales
23
Jonathan
Daniel
Barboza
Bonilla
16
Bruno
Veglio
19
Браво
Кристиан
10
Ignacio
Gonzalez
II
11
Nicolas
Albarracin
7
Баррето
Гонсало
Коринтианс
Монтевидео Уондерерс

Ход матча

20'
Clayson
1:0
33'
Фагнер Лемос
 
44'
 
Ignacio Gonzalez II
59'
 
Jonathan Daniel Barboza Bonilla
64'
Jadson I
Gabriel Paulista VIII
 
65'
 
Gaston Bueno
70'
 
Federico Andueza
Damian Macaluso Rojas
76'
Mateus Vital
Сорноса Хуниор
 
82'
 
Emiliano Coitino
Баррето Гонсало
84'
Боселли Мауро
Clayson
 
86'
Педринью Роша
2:0
88'
 
Lucas Lopes
Nicolas Albarracin
90'
Педринью Роша
 

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс
Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс
Монтевидео Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Монтевидео Уондерерс 1:2 Серро Ларго Пласа Колония 2:1 Монтевидео Уондерерс Серро 3:0 Монтевидео Уондерерс Серро 0:1 Монтевидео Уондерерс
Монтевидео Уондерерс 2:2 Пласа Колония Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Данубио 0:2 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:3 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 2:4 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Ларго Спорт Уанкайо 1:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:0 Рампла Хуниорс Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:0 Спорт Уанкайо Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Атлетико Прогресо 2:2 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:2 Феникс Насьонал Мадейра 1:4 Монтевидео Уондерерс
1/8 финала
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
1 Сулия
0 Спортинг Кристал
1 Пеньяроль
2 Флуминенсе
0 Ботафого Рибейрао
1 Атлетико Минейро
1 Индепендьенте
0 Универсидад Католика Сантьяго
2 Коринтианс
0 Монтевидео Уондерерс
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Игнасио Гонсалес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Фагнер Лемос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Clayson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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