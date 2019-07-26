Кубок Либертадорес 2019
23' Желтая карточкаJean Pyerre
38' Желтая карточкаAntonio Bareiro
40' Желтая карточкаMatias Espinoza
51' Красная карточкаДжеромел Педро
1:0
71' ГолТарделли Диего
2:0
84' ГолБраз Давид
87' Желтая карточкаКортез Бруно
90' Желтая карточкаIvan Franco
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре ФилипеНападающий
-
21 Jean Pyerre
-
23 Alisson II
- Запасные игроки
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
-
25 Пепе КеплерНападающий
-
7 ЛуанНападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alfio OviedoНападающий
-
19 Ivan Franco
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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Главный тренер: Pedro Sarabia
Ход матча
23'
38'
40'
51'
71'
1:0
84'
2:0
87'
90'
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя
Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль
Либертад Последние 20 матчей: +13 =2 -5Либертад 1:0 Гуарани Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 0:1 Либертад Депортиво Сантани 0:3 Либертад Либертад 1:0 Спортиво Лукеньо
Росарио Сентраль 2:1 Либертад Спортиво Сан-Лоренсо 3:4 Либертад Либертад 1:2 Насьонал Мадейра Олимпия Асунсьон 3:0 Либертад Либертад 0:2 Гремио Либертад 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Либертад 1:1 Гуарани Асунсьон Хенераль Диас 1:3 Либертад Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Либертад Либертад 5:1 Депортиво Капьята Либертад 2:0 Росарио Сентраль Серро Портеньо 1:2 Либертад Насьонал Мадейра 0:1 Либертад Либертад 2:2 Сол де Америка Депортиво Капьята 2:1 Либертад Либертад 4:0 Депортиво Сантани
Последние игры между собой
Гремио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Либертад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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