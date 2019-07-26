Кубок Либертадорес 2019

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Гремио
2:0
Конец матча
Либертад
0'
23' Желтая карточка
Jean Pyerre
38' Желтая карточка
Antonio Bareiro
40' Желтая карточка
Matias Espinoza
51' Красная карточка
Джеромел Педро
1:0
71' Гол
Тарделли Диего
2:0
84' Гол
Браз Давид
87' Желтая карточка
Кортез Бруно
90' Желтая карточка
Ivan Franco
90'+7
Гремио
4-2-3-1
Либертад
4-2-3-1

Ход матча

23'
Jean Pyerre
 
38'
 
Antonio Bareiro
40'
 
Matias Espinoza
51'
Джеромел Педро
 
56'
 
Hugo Martinez
Бенитес Эдгар
57'
Браз Давид
Андре Филипе
 
61'
 
Rodrigo Rivero
Alfio Oviedo
63'
Тарделли Диего
Jean Pyerre
 
71'
Тарделли Диего
1:0
83'
 
Кардосо Оскар
Antonio Bareiro
84'
Браз Давид
2:0
86'
Ромуло Монтейро
Майкон Тьяго
 
87'
Кортез Бруно
 
90'
 
Ivan Franco

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя
Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль
Либертад Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Либертад 1:0 Гуарани Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 0:1 Либертад Депортиво Сантани 0:3 Либертад Либертад 1:0 Спортиво Лукеньо
Росарио Сентраль 2:1 Либертад Спортиво Сан-Лоренсо 3:4 Либертад Либертад 1:2 Насьонал Мадейра Олимпия Асунсьон 3:0 Либертад Либертад 0:2 Гремио Либертад 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Либертад 1:1 Гуарани Асунсьон Хенераль Диас 1:3 Либертад Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Либертад Либертад 5:1 Депортиво Капьята Либертад 2:0 Росарио Сентраль Серро Портеньо 1:2 Либертад Насьонал Мадейра 0:1 Либертад Либертад 2:2 Сол де Америка Депортиво Капьята 2:1 Либертад Либертад 4:0 Депортиво Сантани

Последние игры между собой

Гремио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Либертад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Либертад 0:2 Гремио Кубок Либертадорес Гремио 0:1 Либертад Кубок Либертадорес
1/8 финала
0 Ривер Плейт
0 Крузейро
2 Годой Крус
2 Палмейрас
3 ЛДУ Кито
1 Олимпия Асунсьон
0 Сан-Лоренсо
0 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
1 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
1 Бока Хуниорс
2 Эмелек
0 Фламенго
2 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Matias Espinoza получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Antonio Bareiro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Jean Pyerre получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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