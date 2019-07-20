Россия: Премьер-лига 2019-2020
Уфа
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Стадион: Нефтяник
Крылья Советов
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +5 =5 -10Уфа 2:3 Краснодар Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук Уфа 0:1 Виктория Пльзень
Крылья Советов Последние 20 матчей: +6 =1 -13Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе
Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов
Последние игры между собой
Уфа: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Тамбов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|16.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Уфа
50.7% (37)
Ничья
42.5% (31)
Крылья Советов
6.8% (5)
1:1 Ничья
38.4% (28)
1:0 Уфа
24.7% (18)
2:1 Уфа
23.3% (17)
1:2 Крылья Советов
4.1% (3)
2:2 Ничья
2.7% (2)
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