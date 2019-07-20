Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Уфа
 
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Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Уфа 2:3 Краснодар Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук Уфа 0:1 Виктория Пльзень
Уфа 1:0 Ботошани Карабах 2:1 Уфа Хорн 2:1 Уфа Томь 1:0 Уфа Уфа 2:0 Томь Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Оренбург Спартак Москва 1:0 Уфа Крылья Советов 1:1 Уфа Уфа 4:1 Урал Рубин 1:1 Уфа Уфа 1:2 Арсенал Тула Енисей 0:0 Уфа Уфа 1:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Уфа Уфа 2:2 Локомотив Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе
Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов

Последние игры между собой

Уфа: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Крылья Советов 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Уфа 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Уфа Премьер-лига
Крылья Советов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Урал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ростов Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Ахмат Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Динамо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Тамбов Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
15. Уфа Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
16. Сочи Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 27.07.2019, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Уфа - Крылья Советов
    Уфа
    50.7% (37)
    Ничья
    42.5% (31)
    Крылья Советов
    6.8% (5)
    1:1 Ничья
    38.4% (28)
    1:0 Уфа
    24.7% (18)
    2:1 Уфа
    23.3% (17)
    1:2 Крылья Советов
    4.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
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