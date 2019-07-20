Россия: Премьер-лига 2019-2020

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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов
Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва
Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Локомотив Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Урал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ростов Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Ахмат Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Динамо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Тамбов Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
15. Уфа Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
16. Сочи Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва
ЦСКА Москва
33.3% (20)
Ничья
46.7% (28)
Локомотив Москва
20% (12)
1:1 Ничья
36.7% (22)
2:1 ЦСКА Москва
25% (15)
1:2 Локомотив Москва
15% (9)
2:2 Ничья
6.7% (4)
0:1 Локомотив Москва
3.3% (2)
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