Россия: Премьер-лига 2019-2020
ЦСКА Москва
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Стадион: ВЭБ Арена
Локомотив Москва
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов
Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =7 -1Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва
Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Локомотив Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Тамбов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|16.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
ЦСКА Москва
33.3% (20)
Ничья
46.7% (28)
Локомотив Москва
20% (12)
1:1 Ничья
36.7% (22)
2:1 ЦСКА Москва
25% (15)
1:2 Локомотив Москва
15% (9)
2:2 Ничья
6.7% (4)
0:1 Локомотив Москва
3.3% (2)
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