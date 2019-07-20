Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Арсенал Тула 0:1 Нефтчи Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Арсенал Тула 1:1 Ред Булл Зальцбург
Арсенал Тула 0:0 Пршибрам Ваккер Инсбрук 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Луч Арсенал Тула 0:4 Авангард Курск Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:3 Краснодар Арсенал Тула 2:2 Урал Анжи 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Оренбург 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Уфа 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Урал Рубин 0:0 Арсенал Тула Урал 1:0 Арсенал Тула Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула
Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов
Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ростов 0:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Ростов Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 4:1 Арсенал Тула Премьер-лига Ростов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Ростов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Урал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ростов Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Ахмат Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Динамо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Тамбов Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
15. Уфа Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
16. Сочи Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Ростов

    До начала игры, которая состоится 28.07.2019, осталось 2 дня 15 часов 7 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ростов
    Арсенал Тула
    14.8% (9)
    Ничья
    47.5% (29)
    Ростов
    37.7% (23)
    1:1 Ничья
    42.6% (26)
    1:2 Ростов
    23% (14)
    2:1 Арсенал Тула
    13.1% (8)
    0:1 Ростов
    9.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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