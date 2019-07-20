Россия: Премьер-лига 2019-2020
Арсенал Тула
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Стадион: Арсенал (Тула)
Ростов
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =9 -4Арсенал Тула 0:1 Нефтчи Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Арсенал Тула 1:1 Ред Булл Зальцбург
Арсенал Тула 0:0 Пршибрам Ваккер Инсбрук 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Луч Арсенал Тула 0:4 Авангард Курск Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:3 Краснодар Арсенал Тула 2:2 Урал Анжи 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Оренбург 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Уфа 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Урал Рубин 0:0 Арсенал Тула Урал 1:0 Арсенал Тула Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула
Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов
Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Тамбов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|16.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Арсенал Тула
14.8% (9)
Ничья
47.5% (29)
Ростов
37.7% (23)
1:1 Ничья
42.6% (26)
1:2 Ростов
23% (14)
2:1 Арсенал Тула
13.1% (8)
0:1 Ростов
9.8% (6)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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