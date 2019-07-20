Россия: Премьер-лига 2019-2020
Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Ахмат
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +3 =7 -10Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов
Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин Рубин 0:1 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +11 =5 -4Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич
Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Види Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат Ахмат 1:1 Краснодар Анжи 0:1 Ахмат Ахмат 1:3 Локомотив Москва Оренбург 1:3 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Уфа 0:1 Ахмат Ахмат 1:1 Урал
Последние игры между собой
Рубин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ахмат Премьер-лига Рубин 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Рубин Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Урал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Тамбов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|16.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Рубин
68.3% (56)
Ничья
26.8% (22)
Ахмат
4.9% (4)
1:0 Рубин
37.8% (31)
2:1 Рубин
23.2% (19)
1:1 Ничья
22% (18)
2:0 Рубин
6.1% (5)
1:2 Ахмат
4.9% (4)
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