Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Рубин
 
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Стадион:
Ахмат

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов
Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин Рубин 0:1 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич
Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Види Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат Ахмат 1:1 Краснодар Анжи 0:1 Ахмат Ахмат 1:3 Локомотив Москва Оренбург 1:3 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Уфа 0:1 Ахмат Ахмат 1:1 Урал

Последние игры между собой

Рубин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Рубин 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Рубин Премьер-лига
Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ахмат Премьер-лига Рубин 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Рубин Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Урал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ростов Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ахмат Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Тамбов Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
15. Уфа Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
16. Сочи Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ахмат

    До начала игры, которая состоится 29.07.2019, осталось 2 дня 18 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Рубин - Ахмат
    Рубин
    68.3% (56)
    Ничья
    26.8% (22)
    Ахмат
    4.9% (4)
    1:0 Рубин
    37.8% (31)
    2:1 Рубин
    23.2% (19)
    1:1 Ничья
    22% (18)
    2:0 Рубин
    6.1% (5)
    1:2 Ахмат
    4.9% (4)
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