Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Оренбург
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург
Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург
Зенит Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит
Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Зенит: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Зенит 3:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:2 Зенит Премьер-лига Оренбург 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Оренбург Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Урал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ростов Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Ахмат Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Динамо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Тамбов Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
15. Уфа Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
16. Сочи Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Зенит

    До начала игры, которая состоится 28.07.2019, осталось 2 дня 12 часов 37 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Оренбург - Зенит
    Оренбург
    1.6% (1)
    Ничья
    11.1% (7)
    Зенит
    87.3% (55)
    1:2 Зенит
    34.9% (22)
    0:2 Зенит
    28.6% (18)
    0:1 Зенит
    15.9% (10)
    1:1 Ничья
    7.9% (5)
    1:3 Зенит
    4.8% (3)
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