Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург
Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург
Зенит Последние 20 матчей: +13 =3 -4Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит
Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Зенит: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Тамбов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|16.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Оренбург
1.6% (1)
Ничья
11.1% (7)
Зенит
87.3% (55)
1:2 Зенит
34.9% (22)
0:2 Зенит
28.6% (18)
0:1 Зенит
15.9% (10)
1:1 Ничья
7.9% (5)
1:3 Зенит
4.8% (3)
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