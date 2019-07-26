Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Лех
 
Позже

Стадион:
Висла Плоцк
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Гумни
Роберт
5
Црномаркович
Джордже
4
Рогне
Томас
22
Костевич
Владимир
34
Клупс
Тымотеуш
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
8
Томчик
Павел
31
Bartlomiej
Zynel
25
Жезничак
Якуб
3
Марцьяник
Михал
18
Alan
Uryga
7
Томасик
Пётр
5
Bartlomiej
Sielewski
15
Titas
Milasius
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
9
Швох
Матеуш
16
Завада
Оскар
Лех
4-4-1-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю
Пяст 1:0 Лех Лех 2:1 Лехия Гданьск Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия Пяст 4:0 Лех
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк
Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Лех: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Лех 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Лех Экстракласса Висла Плоцк 0:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 1:0 Лех Экстракласса Висла Плоцк 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Лех 4:0 Висла Плоцк Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ягеллония 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Корона Кельце 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ЛКС Лодзь 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Пяст 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Лехия Гданьск 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Заглембе Любин 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Легия 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Висла Краков 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арка Гдыня 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...