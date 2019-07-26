Польша: Экстракласса 2019-2020
Лех
Позже
Стадион: ИНЕА
Висла Плоцк
25
Тиба
Педру
10
Йевтич
Дарко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Защитник
-
19 Цывка ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Амарал ЖоауНападающий
- Нападающий
-
-
15 Jakub Moder
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
88 Olaf Nowak
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +8 =5 -7Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =6 -8Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк
Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Лех: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Корона Кельце
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ЛКС Лодзь
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Пяст
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заглембе Любин
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Висла Краков
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арка Гдыня
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Загрузка...