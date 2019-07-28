Польша: Экстракласса 2019-2020

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Шлёнск
0:1
Перерыв

Стадион:
Пяст
0'
28' Желтая карточка
Плахета Пшемыслав
0:1
31' Гол
Феликс Хорхе
45' Желтая карточка
Голла Войцех
1
Путноцки
Матуш
28
Брозь
Лукаш
14
Голла
Войцех
3
Целебан
Пётр
4
Штиглец
Дино
29
Мончиньски
Кжиштоф
6
Храпек
Михал
18
Мусонда
Лубамба
7
Пих
Роберт
8
Плахета
Пшемыслав
11
Mateusz
Cholewiak
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
4
Червински
Якуб
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
11
Феликс
Хорхе
18
Соколовски
Патрик
10
Дзичек
Патрык
20
Кончковски
Мартин
21
Бадиа
Жерар
9
Пажишек
Пётр
Шлёнск
4-2-3-1
Пяст
4-4-1-1

Ход матча

28'
Плахета Пшемыслав
 
31'
0:1
Феликс Хорхе
45'
Голла Войцех
 

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк
Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск
Пяст Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск
БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса
Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Шлёнск Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Лех 2 1 1 0 5 - 1 4
2. ЛКС Лодзь 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Гурник Забже 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Пяст 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ягеллония 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Ракув 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Шлёнск 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Корона Кельце 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Лехия Гданьск 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Заглембе Любин 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Краковия 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Висла Краков 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Висла Плоцк 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Арка Гдыня 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Голла Войцех получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Феликс Хорхе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Плахета Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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