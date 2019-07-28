Польша: Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
0:1
Перерыв
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Пяст
28' Желтая карточкаПлахета Пшемыслав
0:1
31' ГолФеликс Хорхе
45' Желтая карточкаГолла Войцех
28
Брозь
Лукаш
14
Голла
Войцех
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
21
Бадиа
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Брозь ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
31'
0:1
45'
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =3 -8Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк
Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск
Пяст Последние 20 матчей: +13 =4 -3Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск
БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|ЛКС Лодзь
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Пяст
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Шлёнск
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Заглембе Любин
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Висла Краков
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Висла Плоцк
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Арка Гдыня
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Загрузка...