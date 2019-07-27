Польша: Экстракласса 2019-2020

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Краковия
0:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
ЛКС Лодзь
0'
0:1
16' Гол
Секульски Лукаш
22'
40
Michal
Peskovic
3
Сиплак
Михал
85
Яблонски
Давид
39
Хелик
Михал
2
Рыпэ
Корнел
5
Гол
Януш
29
Bojan
Cecaric
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
8
Димун
Милан
33
Пестка
Камил
21
Rafael
Guimarães
Lopes
IV
25
Michal
Kolba
21
Jan
Grzesik
29
Maksymilian
Rozwandowicz
2
Собоциньский
Ян
3
Adrian
Klimczak
23
Калинковски
Бартоломей
7
Patryk
Bryla
28
Пионтек
Лукаш
6
Maciej
Wolski
11
Dani
Ramirez
22
Секульски
Лукаш
Краковия
4-1-4-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

Ход матча

16'
0:1
Секульски Лукаш

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия
Краковия 0:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +13 =6 -1
ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь ГКС Катовице 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:1 Нецеча ЛКС Лодзь 2:0 Хробры ЛКС Лодзь 5:1 Одра Ополе Хойничанка 1:2 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Краковия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Краковия 4:2 ЛКС Лодзь Первая лига ЛКС Лодзь 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 ЛКС Лодзь Экстракласса Краковия 3:0 ЛКС Лодзь Кубок
Краковия 2:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa ЛКС Лодзь 0:0 Краковия Orange Ekstraklasa
Команда И В Н П Г О
1. Лех 2 1 1 0 5 - 1 4
2. ЛКС Лодзь 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Гурник Забже 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Ягеллония 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Шлёнск 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Корона Кельце 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Пяст 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лехия Гданьск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Заглембе Любин 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Краковия 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Висла Плоцк 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Легия 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Висла Краков 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арка Гдыня 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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