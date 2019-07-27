Польша: Экстракласса 2019-2020
Краковия
0:1
Первый тайм: 22'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
ЛКС Лодзь
0:1
16' ГолСекульски Лукаш
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
33
Пестка
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Daniel Pik
-
-
9 Рубио
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
-
25 Michal KolbaВратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Pirulo I
-
-
88 Rafal Kujawa
-
-
-
14 Guima II
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
Ход матча
16'
0:1
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +9 =3 -8Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия
Краковия 0:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +13 =6 -1ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь ГКС Катовице 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:1 Нецеча ЛКС Лодзь 2:0 Хробры ЛКС Лодзь 5:1 Одра Ополе Хойничанка 1:2 ЛКС Лодзь
Последние игры между собой
Краковия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|ЛКС Лодзь
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Корона Кельце
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Пяст
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заглембе Любин
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Краковия
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Висла Плоцк
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|13.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Висла Краков
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арка Гдыня
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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