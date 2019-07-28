Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
0:0
Перерыв

Стадион:
Висла Краков
0'
21' Желтая карточка
Садлок Мацей
1
Аломерович
Златан
77
Rafal
Kobryn
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
4
Adam
Chrzanowski
36
Маковский
Томаш
27
Вольски
Рафал
7
Гаёс
Мацей
10
Egi
Vikri
90
Собех
Артур
21
Пешко
Славомир
22
Michal
Buchalik
19
David
Niepsuj
2
Яницки
Рафал
5
Lukas
Klemenz
4
Садлок
Мацей
10
Баша
Вулнет
15
Салес
Жеан
Карлос
26
Kamil
Wojtkowski
9
Богуски
Рафал
7
Мак
Михал
11
Krzysztof
Drzazga
Лехия Гданьск
4-3-3
Висла Краков
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Садлок Мацей

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония
Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце
Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лех Висла Плоцк 1:2 Висла Краков

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Висла Краков: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Лех 2 1 1 0 5 - 1 4
2. ЛКС Лодзь 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Гурник Забже 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Пяст 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ягеллония 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Ракув 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Шлёнск 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Корона Кельце 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Лехия Гданьск 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Заглембе Любин 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Краковия 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Висла Краков 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Висла Плоцк 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Арка Гдыня 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    21'
    Садлок Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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