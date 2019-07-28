Польша: Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
0:0
Перерыв
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Висла Краков
21' Желтая карточкаСадлок Мацей
77
Rafal
Kobryn
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
10
Egi
Vikri
90
Собех
Артур
10
Баша
Вулнет
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Rafal KobrynЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Egi VikriНападающий
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
47 Adrian Petk
-
-
30 Pawel Zuk
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Баша ВулнетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
42 Daniel Morys
-
-
43 Dawid Szot
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Ход матча
21'
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония
Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =2 -11Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце
Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лех Висла Плоцк 1:2 Висла Краков
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Висла Краков: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|ЛКС Лодзь
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Пяст
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Шлёнск
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Заглембе Любин
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Висла Краков
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Висла Плоцк
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Арка Гдыня
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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