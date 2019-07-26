Голландия: Суперкубок 2019-2020

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Аякс
 
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Стадион:
ПСВ
28
Варела
Бруну
3
Вельтман
Йоел
27
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Дест
Серджино
20
Шоне
Лассе
15
Эйтинг
Карел
11
Промес
Куинси
6
Ван
де
Бек
Донни
10
Тадич
Душан
25
Дольберг
Каспер
1
Зут
Йерун
22
Дюмфрис
Дензел
23
Люккассен
Деррик
4
Фиргевер
Ник
32
Садилек
Михал
15
Гутьеррес
Эрик
18
Росарио
Пабло
10
Бергвейн
Стевен
14
Ламмерс
Сэм
7
Брума
Арминду
9
Мален
Дониэлл
Аякс
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир
Аякс 1:1 Ольборг Аякс 11:2 Квик-20 Де Графсхап 1:4 Аякс Аякс 4:1 Утрехт Аякс 2:3 Тоттенхэм Виллем II 0:4 Аякс Тоттенхэм 0:1 Аякс Аякс 4:2 Витесс Гронинген 0:1 Аякс Ювентус 1:2 Аякс Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники Ницца 3:2 ПСВ
Сьон 0:0 ПСВ ПСВ 3:1 Хераклес АЗ Алкмаар 1:0 ПСВ Виллем II 0:3 ПСВ ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг ПСВ 2:1 Де Графсхап Витесс 3:3 ПСВ ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Аякс 3:1 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ПСВ 2:0 НАК Бреда Эксельсиор 0:2 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Херенвен 2:2 ПСВ Утрехт 2:2 ПСВ ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Аякс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие
ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Аякс Эредивизие ПСВ 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПСВ Эредивизие Аякс 4:1 ПСВ Эредивизие
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - ПСВ

    До начала игры, которая состоится 27.07.2019, осталось 17 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Аякс - ПСВ
    Аякс
    100% (12)
    Ничья
    0% (0)
    ПСВ
    0% (0)
    2:1 Аякс
    83.3% (10)
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