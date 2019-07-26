Голландия: Суперкубок 2019-2020
Аякс
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
ПСВ
28
Варела
Бруну
27
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
20
Шоне
Лассе
15
Эйтинг
Карел
10
Тадич
Душан
14
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
-
28 Варела БрунуВратарь
- Защитник
-
27 Шуурс ПеррЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
15 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ламмерс СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =5 -4ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники Ницца 3:2 ПСВ
Последние игры между собой
Аякс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Аякс Эредивизие ПСВ 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПСВ Эредивизие Аякс 4:1 ПСВ Эредивизие
Аякс
100% (12)
Ничья
0% (0)
ПСВ
0% (0)
2:1 Аякс
83.3% (10)
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