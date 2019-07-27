Польша: Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
0:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока Зрители: 12583
Ракув
19' Желтая карточкаФорбс Браун
69' Желтая карточкаTomas Petrasek
72' Желтая карточкаСапала Игор
77' Желтая карточкаСкурась Михал
80' Желтая карточкаПоспишил Мартин
0:1
81' ГолTomas Petrasek
86' Желтая карточкаРоманчук Тарас
90' Желтая карточкаМудрински Огнен
11
Имас
Хесус
31
Bartosz
Bida
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Bartosz BidaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
19'
69'
72'
77'
80'
81'
0:1
86'
90'
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =3 -8Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония
Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк
Ракув Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы
ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув Ракув 1:0 Хробры Вигры Сувалки 0:3 Ракув Одра Ополе 0:2 Ракув Ракув 1:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 1:5 Ракув
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|ЛКС Лодзь
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Корона Кельце
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Пяст
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заглембе Любин
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Висла Плоцк
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Висла Краков
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арка Гдыня
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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