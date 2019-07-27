Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 12583
Ракув
0'
19' Желтая карточка
Форбс Браун
69' Желтая карточка
Tomas Petrasek
72' Желтая карточка
Сапала Игор
77' Желтая карточка
Скурась Михал
80' Желтая карточка
Поспишил Мартин
0:1
81' Гол
Tomas Petrasek
86' Желтая карточка
Романчук Тарас
90' Желтая карточка
Мудрински Огнен
90'+6
96
Венгларз
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
5
Митрович
Неманья
15
Zoran
Arsenic
12
Гильерме
Хауберт
26
Поспишил
Мартин
11
Имас
Хесус
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
8
Мудрински
Огнен
31
Bartosz
Bida
1
Michal
Gliwa
77
Шимонович
Давид
2
Tomas
Petrasek
28
Arkadiusz
Kasperkiewicz
39
Jakub
Apolinarski
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
30
Щепаньски
Милош
91
Форбс
Браун
11
Bryan
Nouvier
Ягеллония
4-3-3
Ракув
3-4-3

Ход матча

19'
 
Форбс Браун
46'
 
Бабенко Руслан
Bryan Nouvier
63'
Мыстковски Пшемыслав
Bartosz Bida
 
69'
 
Tomas Petrasek
72'
 
Сапала Игор
76'
 
Скурась Михал
Jakub Apolinarski
76'
Камара Хуан
Пржикрыл Томаш
 
77'
 
Скурась Михал
80'
Поспишил Мартин
 
81'
 
Emir Azemovic
Щепаньски Милош
81'
0:1
Tomas Petrasek
(Сапала Игор)
83'
Коштал Мартин
Имас Хесус
 
86'
Романчук Тарас
 
90'
Мудрински Огнен
 

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония
Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк
Ракув Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы
ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув Ракув 1:0 Хробры Вигры Сувалки 0:3 Ракув Одра Ополе 0:2 Ракув Ракув 1:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 1:5 Ракув
Команда И В Н П Г О
1. Лех 2 1 1 0 5 - 1 4
2. ЛКС Лодзь 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Гурник Забже 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шлёнск 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Корона Кельце 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Ракув 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Пяст 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лехия Гданьск 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Заглембе Любин 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Краковия 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Висла Плоцк 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Легия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Висла Краков 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арка Гдыня 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    19'
    Форбс Браун получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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