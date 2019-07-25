Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8Спартак-2 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Шинник Нефтехимик 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:2 Томь
Рубин 0:1 Нижний Новгород Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов Нижний Новгород 3:1 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Армавир 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сибирь Нижний Новгород 0:0 Балтика Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Ротор Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +14 =5 -1Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва
Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Салют Строгино 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Химки-2 Сатурн 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Зоркий
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Томь
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Шинник
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Чертаново
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|6.
|Ротор
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Луч
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Мордовия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Чайка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|13.
|Армавир
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Балтика
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Енисей
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|19.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Авангард Курск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
Нижний Новгород
25.5% (13)
Ничья
35.3% (18)
Торпедо Москва
39.2% (20)
1:1 Ничья
29.4% (15)
1:2 Торпедо Москва
25.5% (13)
2:1 Нижний Новгород
13.7% (7)
0:1 Торпедо Москва
11.8% (6)
1:0 Нижний Новгород
7.8% (4)
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