Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Нижний Новгород
 
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Торпедо Москва

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Спартак-2 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Шинник Нефтехимик 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:2 Томь
Рубин 0:1 Нижний Новгород Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов Нижний Новгород 3:1 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Армавир 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сибирь Нижний Новгород 0:0 Балтика Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Ротор Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва
Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Салют Строгино 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Химки-2 Сатурн 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Зоркий

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Торпедо Москва 3:0 Нижний Новгород Первый дивизион Нижний Новгород 3:2 Торпедо Москва Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2. Томь Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Торпедо Москва Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Шинник Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Чертаново Заявка 4 3 1 0 4 - 1 10
6. Ротор Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
7. Нефтехимик Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Спартак-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Луч Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10. СКА-Хабаровск Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Мордовия Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Чайка Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
13. Армавир Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Балтика Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
15. Енисей Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
16. Краснодар-2 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Факел Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
18. Текстильщик Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
19. Нижний Новгород Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20. Авангард Курск Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Торпедо Москва

    До начала игры, которая состоится 28.07.2019, осталось 2 дня 15 часов 37 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Нижний Новгород - Торпедо Москва
    Нижний Новгород
    25.5% (13)
    Ничья
    35.3% (18)
    Торпедо Москва
    39.2% (20)
    1:1 Ничья
    29.4% (15)
    1:2 Торпедо Москва
    25.5% (13)
    2:1 Нижний Новгород
    13.7% (7)
    0:1 Торпедо Москва
    11.8% (6)
    1:0 Нижний Новгород
    7.8% (4)
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