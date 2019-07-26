Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Люнгбю
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Сённерйюск
0' 12'
31
Thomas
Mikkelsen
III
21
Kasper
Enghardt
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther
9
Фосгаард
Лассе
5
Эрнсков
Мартин
7
Йеспер
Чристджансен
4
Да
Силва
Патрик
25
Adnan
Mohammed
26
Гюткьяер
Фредерик
16
Нильсен
Эмиль
28
Милиц
Себастьян
9
Alexander
Bah
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
18
Nicholas
Marfelt
8
Якобсен
Кристиан
II
90
Альбек
Мадс
6
Йонссон
Эггерт
77
Хассан
Рилван
10
Лидер
Март
15
Абсалонсен
Йохан
Люнгбю
3-4-3
Сённерйюск
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге
Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю Люнгбю 1:4 Виборг Люнгбю 2:0 Силькеборг Нюкёбинг 1:1 Люнгбю Люнгбю 3:1 Тистед Видовре 0:1 Люнгбю
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе Стандард 1:1 Сённерйюск
Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Сённерйюск 4:1 Вайле Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс Ольборг 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Орхус

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 2:1 Сённерйюск Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Митьюлланд 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Сённерйюск 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Брондбю 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Люнгбю 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Оденсе 2 1 0 1 6 - 4 3
7. Нордшелланн 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Хорсенс 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Хобро 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Раннерс 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Эсбьерг 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Силькеборг 2 0 0 2 0 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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