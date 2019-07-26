Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Люнгбю
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Люнгбю
Сённерйюск
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Andre RielНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Лидер МартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Victor Ekani
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге
Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю Люнгбю 1:4 Виборг Люнгбю 2:0 Силькеборг Нюкёбинг 1:1 Люнгбю Люнгбю 3:1 Тистед Видовре 0:1 Люнгбю
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе Стандард 1:1 Сённерйюск
Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Сённерйюск 4:1 Вайле Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс Ольборг 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Орхус
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 2:1 Сённерйюск Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Митьюлланд
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Сённерйюск
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Брондбю
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Люнгбю
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Оденсе
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Нордшелланн
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Хорсенс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Хобро
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Раннерс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Эсбьерг
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Силькеборг
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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