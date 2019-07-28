Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Хобро
0:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Раннерс
0'
0:1
9' Гол
17' Желтая карточка
Рёмер Андре
22'
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
4
Jacob
Tjoernelund
11
Emmanuel
Sabbi
14
Педерсен
Миккель
18
Christian
Cappis
17
Бабаян
Эдгар
19
Кристофферсен
Юлиан
10
Киркеволд
Пол
1
Карлгрен
Патрик
15
Bjoern
Kopplin
8
Писингер
Симон
11
Марксен
Эрик
17
Конбой
Кевин
7
Каллесеэ
Миккель
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
6
Рёмер
Андре
23
Лобжанидзе
Саба
45
Эгхо
Марвин
9
Emil
Riis
Jakobsen
Хобро
4-4-2
Раннерс
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
17'
 
Рёмер Андре

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро
Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс
Раннерс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Раннерс 2:2 Брондбю Сённерйюск 2:1 Раннерс Раннерс 2:0 Виборг Раннерс 1:1 Орхус
Эсбьерг 2:2 Раннерс Брондбю 4:2 Раннерс Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Вендсиссель 0:0 Раннерс Раннерс 0:2 Ольборг Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Вендсиссель Ольборг 1:2 Раннерс Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 2:0 Хорсенс Сённерйюск 3:0 Раннерс Брондбю 2:1 Раннерс

Последние игры между собой

Хобро: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Раннерс: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
Раннерс 1:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:2 Раннерс Суперлига Дании Хобро 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Хобро Суперлига Дании
Раннерс 0:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:3 Раннерс Товарищеские матчи Хобро 1:0 Раннерс Первый дивизион Раннерс 2:0 Хобро Первый дивизион Раннерс 1:0 Хобро Товарищеские матчи Раннерс 0:2 Хобро Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Сённерйюск 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Митьюлланд 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Брондбю 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Раннерс 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Оденсе 2 1 0 1 6 - 4 3
7. Нордшелланн 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Хорсенс 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
10. Хобро 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Эсбьерг 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Силькеборг 2 0 0 2 0 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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