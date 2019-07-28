Дания: Суперлига Дании 2019-2020
17' Желтая карточкаРёмер Андре
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Simon Graves
-
-
25 Jonas Dakir
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
9'
0:1
17'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро
Раннерс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Раннерс 2:2 Брондбю Сённерйюск 2:1 Раннерс Раннерс 2:0 Виборг Раннерс 1:1 Орхус
Эсбьерг 2:2 Раннерс Брондбю 4:2 Раннерс Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Вендсиссель 0:0 Раннерс Раннерс 0:2 Ольборг Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Вендсиссель Ольборг 1:2 Раннерс Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 2:0 Хорсенс Сённерйюск 3:0 Раннерс Брондбю 2:1 Раннерс
Последние игры между собой
Хобро: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Раннерс: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
Раннерс 0:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:3 Раннерс Товарищеские матчи Хобро 1:0 Раннерс Первый дивизион Раннерс 2:0 Хобро Первый дивизион Раннерс 1:0 Хобро Товарищеские матчи Раннерс 0:2 Хобро Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Сённерйюск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Митьюлланд
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Брондбю
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Раннерс
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Оденсе
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Нордшелланн
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Хорсенс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Люнгбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|10.
|Хобро
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Эсбьерг
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Силькеборг
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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