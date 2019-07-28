Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Орхус
 
Позже

Стадион:
Митьюлланд
30
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
8
Амини
Мустафа
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
1
Хансен
Йеспер
14
Шольц
Александр
28
Святченко
Эрик
20
Николаесен
Расмус
40
Jens-Lys
Michel
Cajuste
8
Ayo
Simon
Okusun
10
Evander
Ferreira
38
Frank
Onyeka
6
Андерссон
Йоэль
88
Викхейм
Густав
74
Junior
Brumado
Орхус
4-3-3
Митьюлланд
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус
Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд
Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд

Последние игры между собой

Орхус: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании
Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Сённерйюск 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Митьюлланд 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Нордшелланн 1:0 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Брондбю 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Оденсе 2 1 0 1 6 - 4 3
7. Хорсенс 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
9. Хобро 3 0 3 0 4 - 4 3
10. Раннерс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Эсбьерг 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Силькеборг 2 0 0 2 0 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Орхус - Митьюлланд

    До начала игры, которая состоится 28.07.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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