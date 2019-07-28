Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Орхус
Позже
Стадион: Ceres Park
Митьюлланд
29
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд
Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд
Последние игры между собой
Орхус: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Сённерйюск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Митьюлланд
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Нордшелланн
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Брондбю
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Оденсе
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Хорсенс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Люнгбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|Хобро
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|Раннерс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Эсбьерг
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Силькеборг
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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