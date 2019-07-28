Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Брондбю
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Оденсе
0' 24'
1
Швебе
Марвин
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
6
Херманнссон
Хьёртур
28
Anton
Skipper
3
Юнг
Антони
21
Кристенсен
Лассе
22
Радошевич
Йосип
7
Кайзер
Доминик
27
Хедлунд
Симон
20
Вильчек
Камиль
18
Линнстрем
Йеспер
27
Oliver
Christensen
2
Лунд
Оливер
5
Леувин
Рамон
24
Лунд
Марко
4
Лаурсен
Райан
23
Клеве
Троэльс
8
Джанус
Драчманн
14
Томасен
Йенс
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
10
Свеннсен
Сандер
9
Кадри
Башким
Брондбю
4-3-3
Оденсе
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг
Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль
Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании
Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Брондбю Суперлига Дании Оденсе 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:5 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 0:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Митьюлланд 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Сённерйюск 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Нордшелланн 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Брондбю 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Оденсе 0:0 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Хорсенс 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
9. Хобро 3 0 3 0 4 - 4 3
10. Раннерс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Орхус 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Эсбьерг 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Силькеборг 2 0 0 2 0 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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