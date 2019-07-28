Дания: Суперлига Дании 2019-2020
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
25 Moses Opondo
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг
Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =5 -7Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль
Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Брондбю Суперлига Дании Оденсе 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:5 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 0:1 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Сённерйюск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Брондбю
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Оденсе
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Хорсенс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Люнгбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|Хобро
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|Раннерс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Эсбьерг
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Силькеборг
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Загрузка...