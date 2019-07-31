Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Днепр-1
2:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
1:0
2' Гол
Булеца Сергей
2:0
9' Гол
Супряга Владислав
18' Желтая карточка
Батагов Арсений
33'
31
Клищук
Андрей
11
Шаповал
Владислав
15
Логинов
Сергей
71
Лопырёнок
Максим
97
Романюк
Юрий
29
Oleksandr
Nazarenko
10
Булеца
Сергей
25
Когут
Игорь
44
Батагов
Арсений
77
Чичиков
Алексей
89
Супряга
Владислав
71
Пеньков
Герман
3
Трубочкин
Иван
4
Гришко
Дмитрий
44
Цымбалюк
Евгений
18
Абубакар
Алию
11
Ксёнз
Павел
89
Политыло
Сергей
9
Завийский
Тарас
47
Вантух
Роман
70
Фабиньо
Энрике
25
Matar
Dieye
Днепр-1
Олимпик Донецк

Ход матча

2'
Булеца Сергей
(Когут Игорь)
1:0
9'
Супряга Владислав
(Oleksandr Nazarenko)
2:0
18'
Батагов Арсений
 

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1
Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 0:3 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Рух Винники Калуш 0:3 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Николаев Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Прикарпатье
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од
Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк
Команда И В Н П Г О
1. Днепр-1 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Львов 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Заря 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Шахтёр Донецк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Александрия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Карпаты 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мариуполь 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Десна 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Ворскла 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Олимпик Донецк 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Arseniy Batahov получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Супряга Владислав бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Булеца Сергей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк
Днепр-1
57.4% (89)
Ничья
22.6% (35)
Олимпик Донецк
20% (31)
1:0 Днепр-1
29.7% (46)
1:1 Ничья
21.3% (33)
2:1 Днепр-1
20.6% (32)
1:2 Олимпик Донецк
8.4% (13)
0:1 Олимпик Донецк
6.5% (10)
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