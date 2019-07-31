Украина: Премьер-лига 2019-2020
Днепр-1
2:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Днепр-Арена
Олимпик Донецк
1:0
2' ГолБулеца Сергей
2:0
9' ГолСупряга Владислав
18' Желтая карточкаБатагов Арсений
97
Романюк
Юрий
25
Когут
Игорь
11
Ксёнз
Павел
47
Вантух
Роман
25
Matar
Dieye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Романюк ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ксёнз ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вантух РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Matar DieyeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
12 Betim Halimi
-
-
Главный тренер: Julio Cesar
Ход матча
2'
1:0
9'
18'
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +14 =4 -2Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1
Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 0:3 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Рух Винники Калуш 0:3 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Николаев Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Прикарпатье
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +3 =10 -7Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од
Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Колос Ковалёвка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Львов
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Александрия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Карпаты
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мариуполь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Десна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Олимпик Донецк
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Днепр-1
57.4% (89)
Ничья
22.6% (35)
Олимпик Донецк
20% (31)
1:0 Днепр-1
29.7% (46)
1:1 Ничья
21.3% (33)
2:1 Днепр-1
20.6% (32)
1:2 Олимпик Донецк
8.4% (13)
0:1 Олимпик Донецк
6.5% (10)
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