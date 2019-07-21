Украина: Суперкубок 2019-2020
Динамо Киев
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Стадион: Черноморец
Шахтёр Донецк
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =6 -3Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев
Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +16 =3 -1Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев
Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Динамо Киев
27.6% (16)
Ничья
24.1% (14)
Шахтёр Донецк
48.3% (28)
1:2 Шахтёр Донецк
29.3% (17)
2:1 Динамо Киев
20.7% (12)
1:1 Ничья
17.2% (10)
0:2 Шахтёр Донецк
6.9% (4)
0:1 Шахтёр Донецк
6.9% (4)
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