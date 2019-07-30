Копа Судамерикана 2019
Спортинг Кристал
0:1
Первый тайм: 26'
Сулия
0:1
12' ГолAndres Maldonado
23
Jorge
Cazulo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Jorge CazuloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
12 Renato Solis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Bryan MoyaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Luis Paz
-
-
-
16 Miguel Celis
-
14 Hector Bello
-
Ход матча
12'
0:1
Предыдущие игры
Спортинг Кристал Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сулия 1:0 Спортинг Кристал Альянса Лима 2:1 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 3:0 Спорт Уанкайо Спортинг Кристал 3:1 Депортиво Бинасьональ
Альянса Универсидад 1:1 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 3:0 Унион Эспаньола Спортинг Кристал 2:3 Мелгар Унион Эспаньола 0:3 Спортинг Кристал Карлос Мануччи 2:0 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 4:0 Универсидад Сан-Мартин Олимпия Асунсьон 0:1 Спортинг Кристал Молинос Эль-Пирата 0:0 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 1:1 Университарио Лима Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Реал Гарчиласо 1:1 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 3:1 Универсидад Кахамарка Спортинг Кристал 2:0 Универсидад де Консепсьон Аякучо 2:0 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 0:3 Олимпия Асунсьон Спортинг Кристал 2:0 Депортиво Мунисипаль
Сулия Последние 20 матчей: +11 =6 -3Сулия 1:0 Самора Сулия 1:0 Спортинг Кристал Минерос де Гуайяна 0:0 Сулия Сулия 0:0 Минерос де Гуайяна
Каракас 1:2 Сулия Палестино 0:1 Сулия Сулия 3:2 Каракас Сулия 2:1 Палестино Сулия 1:0 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 0:1 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:0 Монагас Лала 3:3 Сулия Сулия 1:1 Португеза Акаригуа Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия Сулия 0:1 Насьональ Потоси Карабобо 3:1 Сулия Сулия 1:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 0:0 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ансоатеги
Последние игры между собой
Спортинг Кристал: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сулия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Загрузка...