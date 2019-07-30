Копа Судамерикана 2019

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Спортинг Кристал
0:1
Первый тайм: 26'
Сулия
0'
0:1
12' Гол
Andres Maldonado
26'
1
Альварес
Патрисио
28
Edinson
Chavez
13
Реворедо
Ренсо
5
Omar
Merlo
22
Сеспедес
Хаир
23
Jorge
Cazulo
7
Калькатерра
Орасио
8
Cristian
Jonatan
Ortiz
24
Пачеко
Фернандо
18
Гонсалес
Кристофер
30
Cristian
Palacios
23
Jose
Leonardo
Morales
3
Daniel
Rivillo
20
Andres
Maldonado
4
Jerry
Leon
6
Gabriel
Benitez
11
Фельтшер
Франк
10
Эрнандес
Эвелио
13
Jose
Andres
Martinez
7
Albert
Zambrano
21
Bryan
Moya
9
Junior
Paredes
Спортинг Кристал
Сулия

Ход матча

12'
0:1
Andres Maldonado

Предыдущие игры

Спортинг Кристал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сулия 1:0 Спортинг Кристал Альянса Лима 2:1 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 3:0 Спорт Уанкайо Спортинг Кристал 3:1 Депортиво Бинасьональ
Альянса Универсидад 1:1 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 3:0 Унион Эспаньола Спортинг Кристал 2:3 Мелгар Унион Эспаньола 0:3 Спортинг Кристал Карлос Мануччи 2:0 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 4:0 Универсидад Сан-Мартин Олимпия Асунсьон 0:1 Спортинг Кристал Молинос Эль-Пирата 0:0 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 1:1 Университарио Лима Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Реал Гарчиласо 1:1 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 3:1 Универсидад Кахамарка Спортинг Кристал 2:0 Универсидад де Консепсьон Аякучо 2:0 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 0:3 Олимпия Асунсьон Спортинг Кристал 2:0 Депортиво Мунисипаль
Сулия Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Сулия 1:0 Самора Сулия 1:0 Спортинг Кристал Минерос де Гуайяна 0:0 Сулия Сулия 0:0 Минерос де Гуайяна
Каракас 1:2 Сулия Палестино 0:1 Сулия Сулия 3:2 Каракас Сулия 2:1 Палестино Сулия 1:0 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 0:1 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:0 Монагас Лала 3:3 Сулия Сулия 1:1 Португеза Акаригуа Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия Сулия 0:1 Насьональ Потоси Карабобо 3:1 Сулия Сулия 1:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 0:0 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ансоатеги

Последние игры между собой

Спортинг Кристал: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сулия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сулия 1:0 Спортинг Кристал Копа Судамерикана
1/8 финала
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
1 Сулия
0 Спортинг Кристал
1 Пеньяроль
2 Флуминенсе
0 Ботафого Рибейрао
1 Атлетико Минейро
1 Индепендьенте
0 Универсидад Католика Сантьяго
2 Коринтианс
0 Монтевидео Уондерерс
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Andres Maldonado бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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