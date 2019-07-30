Кубок Либертадорес 2019
Крузейро
0:0
Первый тайм: 26'
Ривер Плейт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесНападающий
-
22 Роша ПедроНападающий
-
20 Маркиньос IIНападающий
-
26 Деде
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 ВевертонЗащитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Sassa II
-
11 David VI
-
27 Jadson III
-
-
12 Рафаэл Пирес
-
9 Fred II
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +5 =7 -8Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +6 =9 -5Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт
Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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