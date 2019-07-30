Кубок Либертадорес 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2019
Крузейро
0:0
Первый тайм: 26'
Ривер Плейт
0' 26'
Крузейро
4-3-3
Ривер Плейт
4-4-2

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт
Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ривер Плейт 0:0 Крузейро Кубок Либертадорес Крузейро 0:3 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Ривер Плейт 0:1 Крузейро Кубок Либертадорес
1/8 финала
0 Ривер Плейт
0 Крузейро
2 Годой Крус
2 Палмейрас
3 ЛДУ Кито
1 Олимпия Асунсьон
0 Сан-Лоренсо
0 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
1 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
1 Бока Хуниорс
2 Эмелек
0 Фламенго
2 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...