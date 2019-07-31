Копа Судамерикана 2019
Флуминенсе
3:1
Конец матча
Пеньяроль
1:0
2' ГолПауло Маркос
11' Желтая карточкаПауло Маркос
13' Желтая карточкаГансо Пауло
2:0
26' ГолJony Gonzalez
35' Желтая карточкаРодригес Кристиан
45' Желтая карточкаВьятри Лукас
3:0
48' ГолПауло Маркос
55' Желтая карточкаФормилиано Фабрисио
3:1
70' ГолВьятри Лукас
88' Желтая карточкаBruno Silva II
88' Желтая карточкаAgustin Canobbio
21
Igor
Juliao
22
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
17
Гансо
Пауло
24
Пауло
Маркос
12
Доусон
Кевин
22
Rodrigo
Rojo
16
Родригес
Пол
28
Вьятри
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
22 Нино ХуанЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Пауло МаркосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
7 Frazan
-
-
15 Douglas XV
-
-
5 Airton I
-
10 Pablo III
- Основной состав
-
12 Доусон КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Rodrigo RojoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Родригес ПолПолузащитник
-
28 Вьятри ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
30 Luis Acevedo
-
Ход матча
2'
1:0
11'
13'
26'
2:0
45'
48'
3:0
70'
3:1
88'
88'
90'
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара
Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе
Пеньяроль Последние 20 матчей: +10 =7 -3Пеньяроль 2:0 Данубио Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Атлетико Прогресо 1:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Бостон Ривер
Серро Ларго 1:0 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Депортиво Кали Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо Депортиво Кали 1:1 Пеньяроль Феникс 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Насьонал Мадейра Пеньяроль 0:0 Фламенго Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Сан-Хосе Оруро 3:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Серро Пласа Колония 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 Данубио Фламенго 0:1 Пеньяроль Бостон Ривер 0:4 Пеньяроль Пеньяроль 2:2 Расинг Монтевидео
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пеньяроль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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