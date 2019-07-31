Копа Судамерикана 2019

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Флуминенсе
3:1
Конец матча
Пеньяроль
0'
1:0
2' Гол
Пауло Маркос
11' Желтая карточка
Пауло Маркос
13' Желтая карточка
Гансо Пауло
2:0
26' Гол
Jony Gonzalez
35' Желтая карточка
Родригес Кристиан
45' Желтая карточка
Вьятри Лукас
3:0
48' Гол
Пауло Маркос
55' Желтая карточка
Формилиано Фабрисио
3:1
70' Гол
Вьятри Лукас
88' Желтая карточка
Bruno Silva II
88' Желтая карточка
Agustin Canobbio
90'+5
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
22
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
6
Аллан
Родригес
17
Гансо
Пауло
11
Jony
Gonzalez
9
Pedro
Rodriguez
V
24
Пауло
Маркос
12
Доусон
Кевин
20
Гонсалес
Джованни
2
Формилиано
Фабрисио
3
Enzo
Martinez
22
Rodrigo
Rojo
21
Jesus
Trindade
23
Гаргано
Вальтер
6
Ignacio
Lores
7
Родригес
Кристиан
16
Родригес
Пол
28
Вьятри
Лукас
Флуминенсе
Пеньяроль

Ход матча

2'
Пауло Маркос
1:0
11'
Пауло Маркос
 
13'
Гансо Пауло
 
26'
Jony Gonzalez
2:0
35'
 
Родригес Кристиан
45'
 
Вьятри Лукас
46'
 
Agustin Canobbio
Родригес Кристиан
48'
Пауло Маркос
3:0
55'
 
Формилиано Фабрисио
65'
 
Matias De los Santos
Гаргано Вальтер
70'
3:1
Вьятри Лукас
77'
Bruno Silva II
Гансо Пауло
 
83'
 
Luis Acevedo
Ignacio Lores
84'
Pablo III
Пауло Маркос
 
88'
Bruno Silva II
 
88'
 
Agustin Canobbio
90'
Douglas XV
Daniel XII
 

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара
Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе
Пеньяроль Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Пеньяроль 2:0 Данубио Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Атлетико Прогресо 1:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Бостон Ривер
Серро Ларго 1:0 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Депортиво Кали Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо Депортиво Кали 1:1 Пеньяроль Феникс 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Насьонал Мадейра Пеньяроль 0:0 Фламенго Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Сан-Хосе Оруро 3:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Серро Пласа Колония 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 Данубио Фламенго 0:1 Пеньяроль Бостон Ривер 0:4 Пеньяроль Пеньяроль 2:2 Расинг Монтевидео

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пеньяроль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Копа Судамерикана
1/8 финала
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
0 Ботафого Рибейрао
1 Атлетико Минейро
1 Индепендьенте
0 Универсидад Католика Сантьяго
2 Коринтианс
0 Монтевидео Уондерерс
1/4 финала
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1/2 финала
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